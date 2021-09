24. September: global für Kilmaschutz und Kinderrechte auf die Strasse!

Wien (OTS) - Der Klimawandel bedroht Kinderrechte – Generationengerechtigkeit jetzt!

Die Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA) hat die gesetzliche Aufgabe die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu schützen und speziell die Themen anzugehen, die zu den dringlichsten Bedürfnissen bzw. größten Ängsten von Kindern und Jugendlichen zählen. Unbestrittener Weise hat sich dabei in den letzten Jahren ein Problem ganz besonders bedrohlich hervorgetan: der Klimawandel.

Denn genau dieser ist der Grund, weswegen sich Kinder und Jugendliche am 24. September wieder in Wien versammeln. Die Ausgangslage dabei ist klar. Denn Wissenschaftler:innen auf der ganzen Welt sind sich einig, dass der Klimawandel umfassende und irreversible Schäden mit sich bringen wird. Ebenso besteht ein breites Verständnis darüber, dass Kinder und Jugendliche von diesen Vorgängen besonders gefährdet sind. Und trotzdem, wird immer noch nicht genug getan um dieser drohenden Gefahr mit der notwendigen Kraft entgegen zu wirken.

Kinder und Jugendliche geben die Richtung vor: Das Klima retten!

Was der Klimastreik eindrucksvoll aufzeigt ist, dass Kinder und Jugendliche in Wien und der ganzen Welt vorzeigen, dass es so wie bisher nicht weitergeht, wenn wir den Klimanotstand bewältigen wollen. Kinder und Jugendliche wollen sich daran beteiligen dieses Problem anzugehen und zeigen durch ihre Aktionen die richtige Richtung vor. Genau das spiegelt sich schon in der partizipativ entwickelten Wiener Kinder- und Jugendstrategie wieder: auch hier hat sich ganz klar gezeigt, dass Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes für Kinder und Jugendliche in Wien an erster Stelle stehen. Der Wiener Kinder- und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs nimmt eben diese Bedenken besonders ernst „Wozu wir jetzt alle aufgefordert sind, ist zu handeln und einen Rahmen zu schaffen in dem der Klimanotstand effektiv bekämpft werden kann. Das ist auch im Sinne der Generationengerechtigkeit unsere Verpflichtung.“

Ökologische Kinderrechte als Chance für die Trendwende

Mit dem Artikel 1 des B-VG Kinderrechte wurden im Jahr 2011 der Gedanke der Generationengerechtigkeit und dem Recht auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung bereits im verfassungsrang verankert. Gerade diese Aspekte sind also zu beachten, wenn es um die Einhaltung des Kindeswohls geht. Denn dieses muss nach der oben bereits genannten Norm in allen Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen vorrangig berücksichtigt werden. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel bedeutet das also einen klaren Auftrag die längst notwendige Trendwende einzuläuten und weiter daran zu arbeiten einen effektiven Schutz für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Die Wiener Kinder- und Jugendanwältin Dunja Gharwal sagt dazu, dass „Umweltschutz gleichzeitig auch ein wichtiger Kinderschutz ist. Wir haben also dafür zu sorgen, die Ängste und Anregungen der Kinder und Jugendlichen ernst zu nehmen und das Kindeswohlvorrangigkeitsprinzip gerade in diesem Bereich auch tatsächlich einzuhalten.“

Die Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft freut sich somit über den großartigen Einsatz der Kinder und Jugendlichen und wird weiterhin dafür einstehen, dass ihre Forderungen rund um den Klimanotstand Gehör finden und umgesetzt werden.





Rückfragen & Kontakt:

Kinder- & Jugendanwaltschaft Wien

DSAin Dunja Gharwal, MA, Mag. Ercan Nik Nafs

(++43-1) 70 77 000

post @ jugendanwalt.wien.gv.at