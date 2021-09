Schmiedtbauer zum EU-Bio-Tag: "Österreich ist Vorbild für Europa"

Österreich erfüllt EU-Bio-Ziel für 2030 bereits / Bewusstsein für Bio-Produkte stärken / Angebot und Nachfrage müssen gemeinsam wachsen

Brüssel (OTS) - "Der neue Europäische Bio-Aktionstag ist ein wichtiges Signal: Regional und im Einklang mit der Natur hergestellte, qualitativ hochwertige Lebensmittel sind wichtig für die Lebensqualität der Menschen in Europa und den Klimaschutz. Dafür steht die Bio-Landwirtschaft und diesem Leitbild für eine nachhaltige Bewirtschaftung müssen wir in Europa mehr Raum geben. Österreich ist im Bio-Bereich absoluter Vorreiter. Andere EU-Länder werden bis 2030 schrittweise zu uns aufschließen. Im Auge behalten müssen wir, dass der substanzielle Ausbau der Bio-Landwirtschaft nur funktionieren kann, wenn Angebot und Nachfrage miteinander wachsen", sagt Simone Schmiedtbauer, Agrarsprecherin der ÖVP im Europaparlament und Chefverhandlerin des Europaparlaments für den Bio-Aktionsplan der Europäischen Union zum ersten Europäischen Bio-Aktionstag heute, Donnerstag, 23. September.

"Der EU Bio-Tag wird ab heuer immer am 23. September zu Herbstbeginn stattfinden. Dieser Tag wird dabei helfen, Bewusstsein für die Bio-Landwirtschaft zu stärken. Es geht um nachhaltige Landwirtschaft bei der Umwelt- und Klimaschutz, Artenvielfalt, Tierwohl und die hohe Qualität der Erzeugnisse gleichermaßen die Hauptrollen spielen", sagt Schmiedtbauer. "Um das ambitionierte EU-Ziel von 25 Prozent Bio-Anbau auf europäischen Landwirtschaftsflächen zu erreichen, müssen wir alle entlang der Lebensmittelkette mit vereinten Kräften zusammenarbeiten - vom Landwirt bis zum Konsumenten. Nur so kann die Aufstockung von heute durchschnittlich 8,5 Prozent der Flächen gelingen."

"Österreich hat das EU-Ziel mit 26 Prozent der Anbauflächen in biologischer Landwirtschaft bereits erreicht. Die rund 24.500 österreichischen Bio-Bäuerinnen und -Bauern sind Bio-Pioniere und Vorbilder für viele ihrer Kollegen in anderen Mitgliedstaaten. Wir stehen bereit, unsere Freunde überall in Europa mit unserem Know-How zu unterstützen", sagt Schmiedtbauer. "Damit sich Bio-Produkte bald breiter am Markt durchsetzen, ist es wichtig, die Konsumenten zu informieren und ihr Vertrauen in Bio-Produkte zu stärken. Der EU Bio-Tag ist ein neues, ermutigendes Element in unseren Bemühungen für eine weiter verbreitete, wirtschaftlich erfolgreiche Bio-Landwirtschaft zum Wohl der Menschen, der Tiere, der Umwelt und des Klimas." (Schluss)

