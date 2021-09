Olischar: Landwirtschaft in Wien wird links liegen gelassen

AgSTEP muss auf den Radar der Wiener Stadtregierung kommen – Stadtlandwirtschaft in Wien sichern

Wien (OTS) - „Die Ablehnung der einschlägigen Beschussanträge der neuen Volkspartei Wien durch SPÖ und NEOS zeigt neuerlich, dass der Stadtregierung die Stadtlandwirtschaft offensichtlich völlig egal ist“, so ÖVP Wien Landwirtschaftssprecherin Gemeinderätin Elisabeth Olischar angesichts der gestrigen Gemeinderatssitzung.

So habe die neue Volkspartei vor kurzem die Forderung nach einer Wiederbelebung des Agrarstrukturellen Entwicklungsplans aufgestellt. Nur damit könne sichergestellt werden, dass unter anderem zusammenhängende und bedeutende agrarische Flächen erhalten bleiben und die Landwirtschaft insgesamt in Wien gesichert werden kann. Gerade das Beispiel Gärtnerei Ganger - deren Existenz ja aktuell dadurch bedroht wird, dass die von der Stadt gepachteten Flächen dem Wohnfonds übertragen und in verwertbares Bauland umgewandelt werden sollen – zeige in drastischer Weise, mit welchen Hindernissen die Betriebe seitens der Stadtregierung konfrontiert werden.

„In Wien gibt es für jedes „Voglhäusl“ ein Fachkonzept. Die Landwirtschaft in Wien wird jedoch links liegen gelassen. Ich möchte , dass der AgSTEP wieder auf den Radar der Stadtregierung kommt und so sein Ziel verfolgen kann: die Landwirtschaft in Wien zu sichern“, so Olischar abschließend.

