Aviso: 30.9.2021 Pressegespräch „Auslandsmobilität in der Lehrlingsausbildung“

Präsentation der Lehrlingsstudie, Informationen zum Mehrpunkteplan zur Erhöhung der Lehrlingsmobilität, Erfahrungen, Maßnahmen von BMBWF, BMDW und WKÖ und OeAD

Wien (OTS) - Die Lehrlingsausbildung ist in Österreich ein wesentlicher Bestandteil des beruflichen Bildungssystems. Trotz bereits bestehender institutioneller Unterstützungsangebote und finanzieller Förderinstrumente wie Erasmus+, gibt es bislang zahlreiche hemmende Faktoren, die dazu führen, dass verhältnismäßig deutlich weniger Lehrlinge als Schüler/innen der BMHS und AHS internationale Mobilitätserfahrung haben.



Um mehr über Motive und Erwartungen sowie bestehende Mobilitätshemmnisse und potentielle Anreize zu erfahren, hat der OeAD als nationale Agentur für Bildung und Internationalisierung gemeinsam mit BMBWF, BMDW und WKÖ das ibw (Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft) im Juni 2020 mit der Durchführung der Studie „Auslandsmobilität in der Lehrlingsausbildung“ beauftragt. Die Ergebnisse werden nun gemeinsam mit einem Mehrpunkteplan zur Erhöhung der Lehrlingsmobilität präsentiert.



Datum/Zeit: Donnerstag, 30. September 2021, 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Ort: OeAD-Haus Ebendorferstraße 7, 1010 Wien, Veranstaltungssaal 1

Unbedingte Anmeldung erforderlich.



Ihre Gesprächspartner/innen sind:



Heinz FAẞMANN | Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung



Margarete SCHRAMBÖCK | Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort



Amelie GROẞ | Vizepräsidentin, Wirtschaftskammer Österreich



Jakob CALICE | Geschäftsführer, OeAD – Agentur für Bildung und Internationalisierung



Kurt SCHMID | Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft



Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu dem Pressegespräch eingeladen. Sie können am Pressegespräch via Zoom teilnehmen (Zoomlink wird bei Anmeldung übermittelt) oder vor Ort anwesend sein. Wir bitten aufgrund des begrenzten Platzausmaßes um verbindliche Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 29.9. 12.00 Uhr unter presse @ oead.at.



Bitte beachten sie die geltenden Covid-Schutzmaßnahmen und, dass bei Teilnahme ein Nachweis der 3-G-Regelung vorzuweisen ist.

Pressegespräch zur Präsentation der Studie „Auslandsmobilität in der Lehrlingsausbildung"

Erfahrungen der Wirtschaft und Schulen, Handlungsempfehlungen und Maßnahmen von BMBWF, BMDW und WKÖ und OeAD



Anmeldung unter presse @ oead.at erforderlich.

Datum: 30.09.2021, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: OeAD-Haus, Veranstaltungssaal 1

Ebendorferstraße 7, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.oead.at

Rückfragen & Kontakt:

OeAD - Agentur für Bildung und Internationalisierung

Mag. Ursula Hilmar

01/534 08-270

presse @ oead.at

www.oead.at