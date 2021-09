DACHGLEICHE beim Projekt „URBAHN – city homes 1020“ in der Wiener Leopoldstadt

Wien (OTS) - Wie die Zeit vergeht: Der Spatenstich ist gerade ein Jahr her, und schon findet beim Projekt URBAHN der KIBB Immobilien GmbH die Gleichenfeier statt. Da alles wie am Schnürchen läuft, steht der geplanten Fertigstellung für Herbst 2022 nichts im Wege. Mit URBAHN erreichte auch das Projekt Bruno der BUWOG am selbem Baufeld die Dachgleiche, die in einer gemeinsamen Feier mit der UBM Development GmbH und der PORR Bau GmbH gewürdigt wurde.

Der Mix aus 168 preiswerten und freifinanzierten Wohnungen, vier Gewerbelokalen, fünf Büros und 75 PKW-Stellplätzen macht URBAHN zu einem Vorzeigeprojekt des Nordbahnviertels.

„Wir freuen uns über den raschen Baufortschritt bei unserem Projekt „URBAHN – city homes 1020“. Wir sehen hier einen wesentlichen Baustein zur qualitätsvollen Entwicklung der Bruno-Marek-Allee und des gesamten Nordbahnviertels. Die hervorragende Verkehrsanbindung, die Lokale und Geschäfte unmittelbar vor der Haustür und die Freie Mitte als größter innerstädtischer Grünraum, der seit Jahrzehnten in Wien entstehen wird, zeichnen diesen Standort aus. Aus diesem Grund wird die KIBB Immobilien GmbH ab Ende 2022 ihren Unternehmensstandort in die Sockelgeschoße entlang der Bruno-Marek-Allee übersiedeln. Darüber hinaus sind wir sehr stolz, dass wir an diesem Standort ein vielfältiges Angebot an Mietwohnungen zu fairen Preisen schaffen werden.“, sagt KIBB-Geschäftsführer Thomas Auböck dazu.

Das Nordbahnviertel ist die aktuell größte innerstädtische Entwicklungszone Wiens. Auf einer Gesamtfläche von rund 85 Hektar entsteht nahe des Pratersterns ein attraktiver und gut durchdachter Stadtteil mit Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen sowie viel Grünraum. Bis 2025 werden hier rund 20.000 Bewohnerinnen und Bewohner leben. Das neue Grätzl bietet beste Infrastruktur und eine perfekte Anbindung an den öffentlichen Verkehr; die Nähe zum Stadtzentrum und zu den Erholungsgebieten Prater, Augarten oder Donauinsel tragen maßgeblich zur Attraktivität des Viertels bei.

URBAHN ist bereits das zweite Bauvorhaben von KIBB Immobilien im begehrten Nordbahnviertel, weitere werden bis 2025 folgen.

