11. Bezirk: örtliche Fahrbahn- und Gehsteiginstandsetzungsarbeiten in Abschnitt der Perfektastraße

Wien (OTS) - Nach diversen Aufgrabungen müssen Fahrbahn und Gehsteige in der Perfektastraße im Abschnitt zwischen Triester Straße und Hetmanekgasse in Fahrtrichtung stadteinwärts im 23. Bezirk instandgesetzt werden. Am Freitag, dem 24. September 2021, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit den erforderlichen Arbeiten. Die Arbeiten finden ausschließlich an den Wochenenden zwischen Freitag, 24. September und Montag, 11. Oktober, statt.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten an der Fahrbahn finden ausschließlich nachts zwischen 20 Uhr und 5 Uhr, bei Aufrechterhaltung von einem Fahrstreifen statt. Ebenso kann es während den Arbeiten zu Wartepflicht bei Gegenverkehr kommen. Der Fußverkehr wird während den Arbeiten am Gehsteig aufrechterhalten.

Baubeginn: 24. September 2021

Geplantes Bauende: 11. Oktober 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Telefon: 01 4000-49812

Mobil: 0676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at