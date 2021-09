Florianschütz: Wenn zitieren, dann richtig!

FPÖ gibt Zitat von SP-Gemeinderat Peter Florianschütz falsch wieder. Eine Richtigstellung!

Wien (OTS/SPW-K) - Nach Falschmeldungen der FPÖ über Aussagen von SP-Gemeinderat Peter Florianschütz im Rahmen der Gemeinderatsdebatte über Hilfe für Afghanistan, erlaubt sich Florianschütz das tatsächlich gesagte Zitat korrekt in Erinnerung rufen : „Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren im Livestream, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Menschen, die nicht so sehr mit mir befreundet sind und liebe Menschen mit denen ich nicht befreundet sein möchte. Das was sich da abspielt …also vorweg, ich sage das jetzt nur für das Publikum und für manche im Saal: Wir sind schon Teil der Zivilisation der westlichen Welt. Das würde man nicht glauben, wenn man das am Anfang so gehört hat, aber eigentlich ist das schon so und zumindest die Mehrheit des Hauses bekennt sich dazu. Das ist gut und recht so und das lassen wir uns auch nicht kaputt machen durch einen Wettbewerb. Der Wettbewerb lautet von zwei Parteien: wer ist das größte Arschloch.“

Nach der Ankündigung eines Ordnungsrufes durch die Vorsitzende ergänzt Florianschütz im Gemeinderat: „Um es zu entschärfen: ich habe mich am klassischen Theaterstück Götz von Berlichingen angehalten.“

Als Resümee über das Goethe-Gate im Gemeinderat schließt Florianschütz diese Richtigstellung erneut mit Goethe: „Es hört doch jeder nur, was er versteht - hat Johann Wolfgang von Goethe auch gesagt und das sagt viel über die Freiheitliche Partei.“

