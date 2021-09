Schmidhofer: Freue mich auf meine Aufgabe als ÖSV-Präsident

Der steirische Nationalratsabgeordnete dankt in seiner Abschiedsrede Parteien im Hohen Haus

Wien (OTS) - Nach 900 Tagen als Nationalratsabgeordneter des ÖVP-Parlamentsklubs verlässt Karl Schmidhofer die politische Bühne in Richtung österreichischen Skizirkus. Schmidhofer ist seit 19. Juni 2021 Präsident des Österreichischen Skiverbandes und werde sich „künftig voll und ganz auf seine neue Aufgabe konzentrieren und mein Nationalratsmandat zurücklegen“. Überraschend, durch den traurigen Tod von Barbara Krenn, sei Karl Schmidhofer im April 2019 in den Nationalrat gekommen. Übernacht sei er auch zum ÖSV-Präsidenten geworden.

„In meiner Zeit als Abgeordneter des Nationalrates habe ich mich für meine Heimatregion – das Murau Murtal in der Steiermark – die Bereiche Wirtschaft, Tourismus und den Sport einbringen dürfen – für den ich auch in Zukunft weiterarbeiten darf“, erklärt der Abgeordnete, der bei keiner einzigen Nationalratssitzung gefehlt hatte. Schmidhofer bedankt sich bei allen Parteien im Hohen Haus für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren. „Ein besonderer Dank gilt dem ÖVP-Parlamentsklub. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass sich eine hohe Qualität in unseren Reihen in allen Fachbereichen befindet und ich konnte vieles als langjähriger Unternehmer mitnehmen“, so der scheidende Mandatar.

Zum Abschied hat der Mandatar eine Bitte: „Es ist ganz wichtig, dass sich Kinder, Schülerinnen und Schüler auch in Zukunft ausreichend bewegen und das hohe Kulturgut des Wintersports in Österreich hochgehalten wird. Die Wintersportwochen sollen deshalb weiterhin stattfinden“, verweist der Abgeordnete auf das Regierungsprogramm. „Es war eine schöne Zeit im Nationalrat, ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Präsident des österreichischen Skiverbandes“, schließt Schmidhofer. (Schluss)

