Janoch/Korosec: Lollipop-Tests in den Wiener Kindergärten flächendeckend einführen

Kindergärten in Wien sind eine Sicherheitslücke - Maximale Sicherheit für die Kindergärten

Wien (OTS) - „Es ist vollkommen unverständlich, warum seitens der Stadtregierung keinerlei Anstrengungen unternommen werden, Lollipop-Tests in den Wiener Kindergärten flächendeckend einzuführen“, so ÖVP Wien Gemeinderätin Silvia Janoch und Gesundheitssprecherin Gemeinderätin Ingrid Korosec.

„Kindergärten in Wien sind für Kinder und deren Familien eine offene, bewusst gewählte Corona-Sicherheitslücke! Corona-Testungen in Kindergärten wären vor allem deswegen essentiell, weil das Einhalten von Sicherheitsabständen und das Tragen von einem Mund-Nasenschutz nicht möglich sind!“, so Janoch weiter. Kindergärten seien aber nicht nur wichtige Bildungseinrichtungen, sondern auch systemrelevant für alle anderen Bereiche. Wenn Kindergärten geschlossen werden müssen, können Eltern ihren Jobs nicht nachgehen. Mit einem flächendeckenden Einsatz von PCR-Lollipop-Tests könnte maximale Sicherheit bei minimalem Aufwand gewährleistet werden! Zusätzlich habe man einen optimalen Überblick über das Corona-Infektionsgeschehen an den Wiener Kindergärten.

„Die Methode wurde in Deutschland ausgiebig getestet und ist seit geraumer Zeit im Einsatz. Für uns ist es unverständlich, dass man dies nicht auch in Wien flächendeckend einsetzt. Es ist hoch an der Zeit, die erprobte Methode der PCR-Lollipop-Tests auch für Wiens Kindergartenkinder umzusetzen“, so Janoch und Korosec abschließend.

