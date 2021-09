Schwarz: FPÖ geht es nur ums schnelle Punkten bei ihrer Wählerschaft

ÖVP-Gesundheitssprecherin: Impfung ist Weg aus der Pandemie

Wien (OTS) - Der FPÖ geht es bei ihren Anti-Impf-Aussagen mit völlig faktenbefreiten Details nur ums schnelle Punkten bei ihrer Wählerschaft. Das ist kurzsichtig. Das sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Gesundheitssprecherin Abg. Gaby Schwarz anlässlich der Debatte in der Dringlichen des Nationalrats. Parteichef KO Herbert Kickl rede vom Schutz durch Immunstärke, Kollege Schnedlitz rühme sich seiner Sportlichkeit. Sie, Schwarz, sei wirklich sportlich, ernähre sich vernünftig, achte auf ihr Immunsystem, setze aber trotzdem auf den Schutz durch Impfung. Mittlerweile sei sie zweimal immunisiert und "was geblieben ist, ist die Erleichterung, dass ich mich gut geschützt fühle".

Schwarz wies auf den letzten Gesundheitsausschuss hin, bei dem nach einer Aussage des FPÖ-Abgeordneten Peter Wurm gegenüber dem Ärztekammer-Präsidenten Thomas Szekeres dieser das öffentliche Expertenhearing zum Volksbegehren "Für Impf-Freiheit" verließ. "Das ist und war von der FPÖ unglaublich respekt- und anstandslos." Es war auch eine Zumutung gegenüber den Mitarbeiter/innen des Parlaments, ohne Maske hier zu sitzen. "Solidarität ist keine Einbahnstraße, und das Leben besteht nicht nur aus Rechten, sondern auch aus Pflichten. Meine persönliche Freiheit endet dort, wo ich das Leben anderer gefährde", so Schwarz weiter.

Die FPÖ agiere unehrlich und heuchlerisch, wies Schwarz darauf hin, dass es sehr wohl bereits geimpfte FPÖ-Spitzenvertreter gebe. "Die FPÖ, das janusköpfige Wesen - entscheiden Sie sich endlich. Gegen die Impfung auftreten und geimpft sein - wie geht sich das aus?", appellierte Schwarz an die vernünftigen Kräfte in der FPÖ, die Bestrebungen, möglichst viele Menschen durch Impfung zu schützen, zu unterstützen. "Die Impfung ist der Weg aus der Pandemie", so Schwarz.

Verwundert zeigte sich Schwarz über die Aussagen der Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger: "Wien hat die niedrigste Impfrate im Osten – und dort sitzen die Neos in der Stadtregierung. Da könnten die Neos in der Stadtregierung etwas bewegen." (Schluss)

