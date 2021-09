Vikrant Aggarwal wird Chief Executive Officer: Local Motors weiter auf Wachstumskurs

Chandler, Arizona (ots/PRNewswire) - Vikrant Aggarwal übernimmt das Ruder, Olli absolviert erfolgreiche kommerzielle Einsätze weltweit.

Local Motors hat heute bekannt gegeben, dass Vikrant Aggarwal, Präsident und COO des Unternehmens, zum Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt wurde. Diese Veränderung geht zeitlich mit der weltweiten Markteinführung von Olli einher, dem elektrisch autonomen Shuttle von Local Motors, das sich als Erfolg auf dem Markt erwiesen hat.

Vor seinem Einstieg bei Local Motors war Aggarwal in einer Vielzahl von Ingenieur- und Führungspositionen tätig, unter anderem in den Stromerzeuger- und Mobilitätsabteilungen von Cummins. In seiner Rolle als Leiter der Innovation Incubation Group bei Cummins war Vikrant Aggarwal auch für die Entwicklung von Spitzentechnologie für Antriebsstränge und Mobilität verantwortlich. 2019 wechselte er als Präsident und Chief Operating Officer zu Local Motors. Als Präsident skalierte Aggarwal das Wachstum der Olli 2.0-Plattform sowohl kommerziell als auch operativ.

Allein im Jahr 2021 haben Olli-Fahrzeuge Tausende von sicheren Fahrten bei niedriger Geschwindigkeit überall auf der Welt ermöglicht. Das Unternehmen konzentriert sich auf eine bedarfsgerechte Skalierung der Produktion und lieferte im August 2021 die meisten Fahrzeuge innerhalb eines Monats in der Firmengeschichte.

Das Interesse an autonomen Fahrzeugen steigt weltweit, Gesetze und Vorschriften begünstigen die Nutzung und der Einsatz in allen Anwendungsfällen nimmt zu. Local Motors investiert umfassend in die Anwendung von Erkenntnissen aus seinen Einsätzen, um sichere, zugängliche, gerechte und nachhaltige autonome Fahrzeuge auf den Markt zu bringen.

"Ich möchte Jay für seine Vision und seinen Unternehmergeist danken. Durch Local Motors hat er die konventionellen Verfahren zur Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung neuer Mobilitätslösungen in Frage gestellt. Jay ist ein Vorreiter im Bereich der Mikrofabriken und der direkten digitalen Fertigung [3D-Druck] in der Automobilindustrie. Dank dieser Innovationen ist Local Motors in der Lage, speziell angefertigte Fahrzeuge herzustellen", erklärte Vikrant Aggarwal, CEO von Local Motors. "Unser Team hat eine großartige Grundlage geschaffen und ich freue mich darauf, weiter zu wachsen und das Unternehmen zu skalieren und unsere nächste Wachstumsphase einzuläuten."

John (Jay) B. Rogers, Jr. wird als nicht-exekutiver stellvertretender Verwaltungsratspräsident eine beratende Funktion übernehmen.

"Dank der großartigen Führungskompetenz von Vikrant als Präsident und COO in den letzten zwei Jahren und seiner Erfolgsbilanz bei der Leitung unserer Geschäftstätigkeiten weiß ich, dass das Unternehmen unter seiner Leitung als CEO in sehr kompetenten Händen sein wird. Es ist schön zu sehen, dass dieser Übergang erfolgreich abgewickelt worden ist, und Vikrant ist die richtige Führungskraft für diese nächste Phase des Unternehmens. Ich freue mich darauf, das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit unserem Vorstand und Vikrant zu beraten", erklärte Jay Rogers, Mitbegründer und stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

Informationen zu Local Motors

Local Motors ist der führende Full-Stack-Entwickler von speziell entwickelten autonomen Shuttles. Die aktuelle Plattform des Unternehmens, Olli, wurde speziell für Low-Speed-Anwendungen entwickelt und bietet eine außergewöhnliche Mobilitätslösung mit erstklassiger Sicherheit, großer Vielfalt und einem herausragenden und Fahrererlebnis. Durch die Nutzung direkter digitaler Fertigung (3D-Druck) und Mikrofabriken kann LM die Konstruktions- und Herstellungskosten senken und neue Fahrzeuge innerhalb von Monaten statt Jahren auf den Markt bringen.

