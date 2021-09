Mandat von APAB-Vorstandssprecher Peter Hofbauer um fünf Jahre verlängert

Wien (OTS) - Mag. Peter Hofbauer, Sprecher des Vorstands der Abschlussprüferaufsichtsbehörde Österreichs (APAB), wurde mit Ministerratsbeschluss vom 22.09.2021 auf Basis eines Vorschlags des APAB-Aufsichtsrates in seinem Amt bestätigt. Damit verlängert sich die Funktionsperiode von Vorstandssprecher Hofbauer bis 26.09.2026. Die Funktionsperiode des zweiten Vorstandes Mag. (FH) Michael Komarek läuft noch bis 31.07.2024.

Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Nadine Wiedermann-Ondrej: „Der Aufsichtsrat sieht in dieser Verlängerung ein wichtiges Zeichen für Verlässlichkeit und Stabilität in der Aufsichtsbehörde. Die Stärkung des Vertrauens in veröffentlichte Finanzinformation wird auch weiterhin eine der zentralen Aufgaben der Behörde sein. Das Ziel der APAB ist es, eine hohe Prüfqualität in der Branche zu gewährleisten und damit die Glaubwürdigkeit dieser Information für Investoren, Kreditgeber und andere relevante Interessensgruppen sicherzustellen.“

Seit Jänner dieses Jahres fungiert Mag. Peter Hofbauer zudem als Vorsitzender der internationalen „Investor and Other Stakeholders Working Group (IOSWG)“, einer Arbeitsgruppe der internationalen Vereinigung von Aufsichtsbehörden IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators). Die Arbeitsgruppe setzt sich weltweit für die Stärkung der Qualitätssicherung von Abschlussprüfungen und des Investorenschutzes ein.

Über die APAB



Die österreichische Abschlussprüferaufsichtsbehörde APAB wurde 2016 als weisungsfreie und unabhängige Behörde gegründet. Sie hat die Aufsicht über alle in Österreich tätigen AbschlussprüferInnen und Prüfungsgesellschaften und führt bei diesen regelmäßig Qualitätssicherungsprüfungen und Inspektionen durch. Die APAB ist im Sinne einer modernen und schlagkräftigen Verwaltungsorganisation effizient und flexibel aufgestellt. Neben zwei Vorstandsmitgliedern sind hochqualifizierte Experten mit einschlägiger Erfahrung auf dem Gebiet der Abschlussprüfung und Rechnungslegung sowie der Verwaltungspraxis tätig. Daneben arbeitet die APAB mit externen QualitätssicherungsprüferInnen zusammen, die auf der Website der APAB veröffentlicht sind. Weitere Informationen und Berichte: www.apab.gv.at

