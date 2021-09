Konzert „Debussy für vier Hände“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ organisiert wieder einmal ein festliches Konzert im Saal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33): Die Veranstaltung findet am Freitag, 24. September, statt und beginnt um 19.00 Uhr. 2 erstklassige Pianisten bringen an dem Abend treffliche Kompositionen des Tondichters Claude Debussy zu Gehör: Daniela Fheodoroff und Hannes Oberrauter tragen das liebevoll arrangierte Programm „Farbenspiel: Debussy für vier Hände“ vor. Das Publikum soll einheitliche „Eintrittsspenden“ entrichten (pro Person: 15 Euro). Außerdem sind die aktuellen Corona-Bestimmungen einzuhalten. Der Beethoven-Verein ersucht um Anmeldungen zu diesem klangvollen Kultur-Termin im Zeichen der „vierhändigen Klaviermusik“: Telefon 271 96 24. Reservierungen via E-Mail: office@beethoven-gedenkstaette.at.

Der ehrenamtlich tätige Leiter des Bezirksmuseums Floridsdorf, Ferdinand Lesmeister, informiert über mannigfaltige kulturelle Projekte im Festsaal im „Mautner Schlössl“: Telefon 0664/55 66 973. Weiters können sich Kulturinteressierte per E-Mail an den Bezirkshistoriker wenden: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Pianistin Daniela Fheodoroff (MDW): www.mdw.ac.at/lvb/?Pageld=4253

Pianist Hannes Oberrauter (MDW): www.mdw.ac.at/lvb/?Pageld=4238

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

