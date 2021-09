LinkedIn Top Startups erstmals in Österreich: Krypto-Broker Bitpanda ist Spitzenreiter

Bewerber:innen interessieren sich für Unternehmen mit Fokus auf Nachhaltigkeit (FOTO)

München (OTS) - Zum ersten Mal veröffentlicht LinkedIn heute die Liste der LinkedIn Top Startups 2021 in Österreich. An die Spitze setzt sich das Fintech Bitpanda. Die Plattform für Krypto-Investitionen wurde 2014 gegründet und erreichte in diesem Jahr Einhorn-Status. Auf Platz zwei und drei der Liste folgen das digitale Nachhilfe-Angebot GoStudent und Waterdrop, ein Anbieter für Microdrinks.

Für die Listen der Top Startups wertet LinkedIn die Interaktionen von 774 Millionen Mitgliedern weltweit aus und analysiert dafür vier Aspekte: Das Wachstum der Mitarbeiter:innenzahl; Interaktionen auf der LinkedIn Unternehmensseite des Startups und den Profilen seiner Mitarbeiter:innen; das Interesse an Jobangeboten des Startups; sowie ihre Attraktivität für Top-Kandidat:innen. Berücksichtigt werden zudem nur Unternehmen, die unabhängig und in Privatbesitz sind, 30 Mitarbeiter:innen oder mehr beschäftigen, seit höchstens sieben Jahren bestehen und ihren Hauptsitz in dem Land haben, auf dessen Liste sie erscheinen.

"Wir freuen uns, in diesem Jahr erstmals eine Liste unserer LinkedIn Top Startups in Österreich zu veröffentlichen. Darauf sind eine ganze Reihe innovativer Startups vorne mit dabei. Mit den LinkedIn Top Startups identifizieren wir die beliebtesten Startups in mittlerweile 26 Märkten weltweit", sagt Jakob Schulz, Redaktionsleiter News DACH & Benelux bei LinkedIn.

Die LinkedIn Top Startups in Österreich

1. Bitpanda - Investmentplattform für Aktien, Kryptowährungen und Edelmetalle, Sitz in Wien, 2014 gegründet

2. GoStudent - Anbieter von Video-Nachhilfeunterricht für derzeit 16 Fächer mithilfe von über 1.500 Lehrer:innen, Sitz in Wien, 2016 gegründet

3. Waterdrop - Anbieter zuckerfreier Tabletten aus Frucht- und Pflanzenextrakten, Sitz in Wien, 2016 gegründet

4. Refurbed - Online-Händler für erneuerte Produkte, der die Wiederaufforstung unterstützt, Sitz in Wien, 2017 gegründet

5. Neoom group - Entwickler von Stromspeichern, Ladestationen und Energiemanagement-Software, Sitz in Freistadt, Oberösterreich, 2014 gegründet

6. Adverity - Entwickler von Software, die Marketingdaten von Firmen analysiert und Verbesserungsvorschläge liefert, Sitz in Wien, 2015 gegründet

7. Women's Best - Hersteller von Sportnahrung und Sportbekleidung für Frauen, Sitz in Innsbruck, Tirol, 2015 gegründet

8. Storebox - Anbieter von komplett digitalisierten Selfstorage-Lösungen mit über 100 Standorten in der DACH-Region, Sitz in Wien, 2016 gegründet

9. Beeanco - Online-Marktplatz, der Produkte und Dienstleistungen auf Nachhaltigkeit überprüft und die entsprechenden Kriterien auflistet, Sitz in Wien, 2019 gegründet

10. Kreisel Electric - Hersteller effizienter Hochleistungsbatterien für Elektro-Fahrzeuge, Schiffe oder Flugzeuge, Sitz in Rainbach im Mühlkreis, Oberösterreich, 2015 gegründet

Marcus Feistl, Country Manager DACH bei Bitpanda sagt: "Dass sich Bitpanda auf LinkedIn's 2021 Top Startup Liste wiederfindet, ist eine schöne Auszeichnung für das gesamte 600-köpfige Team und jeden einzelnen Beitrag, der zu unserem Wachstum und Erfolg beigetragen hat. Trotz dieser turbulenten Zeit konnten wir unser Team erheblich vergrößern, sodass Bitpanda mittlerweile zu den am schnellsten wachsenden FinTechs Europas zählt. Darüber hinaus haben wir neue und innovative Produkte eingeführt, und sind zum Unicorn geworden. Natürlich suchen wir munter weiter nach neuen Talenten an all unseren europäischen Standorten, die gemeinsam mit uns eine neue, faire, leicht zugängliche Finanzwelt pionieren wollen."

Jakob Schulz erklärt: "Aus den Ergebnissen unserer LinkedIn Top Startups können wir zwei große Trends der österreichischen Startup-Szene ablesen: Zum einen unterstreichen sie, dass Wien der Hotspot schlechthin ist - sieben der zehn Startups sitzen in der Hauptstadt. Bewerber:innen auf der Suche nach innovativen Arbeitgebern werden hier fündig. Zum anderen spielt Nachhaltigkeit für Kandidat:innen eine wichtige Rolle: Gleich mehrere Unternehmen sind in den Top 10 gelandet, die Lösungen in diesem Bereich anbieten. Das legt nahe, dass viele Arbeitnehmer:innen gleichermaßen auf der Suche nach einer Herausforderung und einer sinnvollen Tätigkeit sind."

Startup-Landschaft in Österreich bietet eine breite Auswahl an Möglichkeiten

Zu den Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit gehören etwa die beiden Online-Marktplätze Refurbed für gebrauchte und aufbereitete Waren, beispielsweise Elektronik oder Haushaltsgeräte, und Beeanco, das regionale und nachhaltige Produkte vermittelt und mit seiner Gründung im Jahr 2019 das jüngste auf der Liste vertretene Startup ist. Kreisel Electric will umweltfreundliche E-Mobilität für eine Vielzahl von Fahrzeugen ermöglichen, während die Neoom Group Hard- und Software für zukunftssichere erneuerbare Energiesysteme bietet.

***

*Methodik

Das von LinkedIn erstellte Ranking zieht vier Faktoren in Betracht: Beschäftigungswachstum, Interaktion, Interesse an Jobangeboten und die Anziehungskraft für Top-Kandidat:innen. Das Beschäftigungswachstum wird gemessen als Personalzuwachs im Erhebungszeitraum in Prozent und muss mindestens 15 Prozent betragen. Für den Faktor Interaktion wird ermittelt, wie viele Nicht-Mitarbeiter:innen die LinkedIn Unternehmensseite ansehen und dieser folgen und wie viele Nicht-Mitarbeiter:innen die Profile von Mitarbeiter:innen des betreffenden Startups ansehen. Für das Interesse an Jobangeboten werden die Aufrufe von Stellenanzeigen (sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Anzeigen) und die Bewerbungen um Stellenangebote des Unternehmens gezählt. Für die Gewinnung von Top-Kandidat:innen wird gemessen, wie viele Beschäftigte das Startup von Unternehmen auf der Liste der LinkedIn Top Companies gewonnen und eingestellt hat. Diese Zahl wird als Prozentwert der gesamten Belegschaft des Startups angegeben. Die Daten werden übergreifend über alle teilnahmeberechtigten Startups normalisiert. Die Daten für diese Erhebung wurden zwischen Juli 2020 und Juni 2021 erfasst.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Unternehmen unabhängig und in privater Hand sind, mindestens 30 Mitarbeiter:innen beschäftigen, maximal sieben Jahre bestehen und ihren Hauptsitz in dem Land haben, auf dessen Liste sie erscheinen. Ausgeschlossen sind Personalagenturen, Think Tanks, gemeinnützige Organisationen, Business Accelerator und Behörden.

Über LinkedIn

Mit über 774 Millionen Mitgliedern weltweit und über 16 Millionen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum ist LinkedIn das größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. Wir vernetzen berufstätige Menschen und helfen ihnen dabei, im Beruf erfolgreich und zufrieden zu sein. In der LinkedIn Community teilen unsere Mitglieder ihre Beiträge in einem professionellen Rahmen und unterstützen sich gegenseitig. Die Mitgliedschaft ist dabei für sie in großem Umfang kostenlos.

In Deutschland beschäftigen wir mittlerweile über 150 Mitarbeiter:innen auf die Standorte München und Berlin verteilt. Unseren Kund:innen aus den Bereichen Recruitment, Marketing, Sales und Learning bieten wir umfassende Möglichkeiten, Mitarbeiter:innen und potenzielle Mitarbeiter:innen sowie weitere geschäftliche Zielgruppen zu erreichen, für sich zu begeistern und zu entwickeln.

Mit dem LinkedIn Economic Graph zeichnen wir die erste digitale Abbildung des weltweiten Arbeitsmarktes. Datenbasiert visualisieren wir gegenwärtige Trends in Echtzeit und laden Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft und NGOs zur Diskussion darüber ein, wie wir als Gesellschaft auf die Veränderungen unserer Zeit reagieren können.

Rückfragen & Kontakt:

LinkedIn Deutschland, Österreich, Schweiz

Julia Christoph

E-Mail: jchristoph @ linkedin.com

Twitter: @LinkedInDACH / Facebook: LinkedIn DACH

LinkedIn: www.linkedin.com/in/julia-christoph/



Steffen Wist

E-Mail: swist @ linkedin.com

Twitter: @LinkedInDACH / Facebook: LinkedIn DACH

LinkedIn: www.linkedin.com/in/steffenwist/



Hotwire Public Relations Germany GmbH

Michaela Marsch

Tel.: +49 89 25 552 55 61

E-Mail: michaela.marsch @ hotwireglobal.com