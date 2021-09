Rekordschäden – Wetterextreme haben die Landwirtschaft heuer stark getroffen

LAND UND LEUTE 20/2021 Sendedatum: Samstag, 02. Oktober 2021 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Später Frost im Frühjahr, gefolgt von starkem Regen, Überschwemmungen, Hagel und Dürre im Sommer: es ist ein herausforderndes Jahr für die Landwirte in Österreich. Kein Bundesland ist von den Wetterextremen verschont geblieben. 220 Millionen Euro Schaden verzeichnet die österreichische Hagelversicherung heuer in der Landwirtschaft und das bereits bis Mitte August, das ist ein Höchstwert. Das Land-und-Leute-Team besucht eine betroffene Landwirtin im Burgenland: Beatrix Schütz bewirtschaftet in Markt St. Martin 60 Hektar Fläche, doch für die Zuchtrinder fehlt es an Futter. Schuld ist die extreme Dürre in der Region. Selbst für die trockenresistentere Hirse, die hier heuer versuchsweise angebaut wurde, war es zu trocken. Hagelversicherung und Landwirtschaftskammer sind sich einig: der Klimawandel muss gebremst werden, unter anderem durch weniger verbaute Flächen.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 02. Oktober:

* Vielfältiger Welschriesling

Auf den Spuren des Welschrieslings in Rechnitz und Eisenstadt im Burgenland: eine sehr vielseitige Rebsorte, die vom einfachen Weißwein bis hin zum Süßwein ausgebaut werden kann.

*Käseland Österreich

Heimischer Käse ist gefragt, besonders in der Gastronomie. Die größte Käsevielfalt bietet Tirol, wo eine Hofkäserei in Oberndorf beispielgebend mit einem Restaurant zusammenarbeitet und Schmankerl aus Bier-, Wein- und Dorfkäse entstehen.

*Der Land und Leute Favorit

Wer wird Publikumsliebling? Zum Start in die alljährliche Land-und-Leute-Favoritenwahl geht es zu einem erfinderischen Landwirt in Vorarlberg, der klimaschonenden Asche-Asphalt kreiert und zu einem innovativen Imker nach Oberösterreich. Seine Bienen werden zur Therapie bei Atemwegserkrankungen eingesetzt.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

