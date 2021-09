Grüne Wien/Kunrath, Seitz: Wien hat keinen Platz für Rechtsextreme

Wien (OTS) - Wenn die Identitären sich wieder einmal treffen und ihre rechtsextremen Flausen mit „nie wieder 2015“ xenophob als neue Kampagne verbreiten möchten, müssen in der Menschenrechtsstadt Wien die Antifaschist*innen klar Position für Solidarität und Demokratie zeigen.

„Wien hat keinen Platz für rechtsextremes Gedankengut, schon gar nicht in der Leopoldstadt. Identitäre sind nirgendwo Willkommen und erst recht nicht in diesem Viertel mit seinen vielen jüdischen Bewohner*innen“, sagt Niki Kunrath, Menschenrechtssprecher der Grünen Wien.

„Es ist inakzeptabel, wenn eine rechtsextreme Truppe, die von Terroristen mitfinanziert wurde und die nun immer offener mit dem organisierten Neonazismus gemeinsame Sache macht, in Wien und im Bezirk Leopoldstadt tätig wird“, empört sich Bernhard Seitz, stellvertretender Bezirksvorsteher in der Leopoldstadt, über den Aufmarsch der Identitären in der Taborstraße.

„Wir ersuchen die Sicherheitsbehörden, wegen der besonderen Sensibilität des Ortes das Treffen aufzulösen. Rechtsextremes Gedankengut darf in dieser Stadt nicht weiterverbreitet werden und alle Wirtsleute sollen diesen Gesellen keinen Platz bieten“, so Kunrath und Seitz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at