ARBÖ: Sicher durch den Herbst

Der Herbst hält derzeit bereits Einzug in Österreich. Der ARBÖ zeigt, auf welche Dinge im Herbst vermehrt geachtet werden muss.

Wien (OTS) -



1. Beleuchtung

Bei Dämmerung und/oder schlechten Sichtverhältnissen unbedingt die richtige Fahrzeugbeleuchtung wählen. Bei Regen, Nebel oder Schneefall reicht das Tagfahrlicht nicht mehr aus. Es ist unbedingt das Abblendlicht einzuschalten.

2. Verhalten bei tiefstehender Sonne

Für die kommende Woche ist vermehrt Sonnenschein angesagt. Die tiefstehende Sonne im Herbst kann zu Sichtbehinderungen und oftmals auch zu Blindflug führen, was schnell gefährlich werden kann. Hier gilt es, die Geschwindigkeit anzupassen und gegebenenfalls eine Sonnenbrille aufzusetzen. „Sollte dies nicht helfen, können Autofahrer und Autofahrerinnen jederzeit auch stehenbleiben. Das Fahrzeug sollte dann so weit rechts wie möglich am Straßenrand abgestellt werden", erklärt ARBÖ-Rechtsexperte Martin Echsel.

Bei starker Blendung sollten Fahrzeuglenkerinnen und -lenker besonders vorsichtig fahren, da es im Falle eines Unfalls auch zu strafrechtlichen Konsequenzen kommen kann. „Autofahrer müssen alles für eine sichere Fahrt getan haben. Wenn trotz massiver Blendung durch tiefstehende Sonne gefahren wird, befreit dies nicht von einem Verschulden am Zustandekommen des Unfalls“, führt Echsel weiter aus.

3. Windschutzscheibe

Die uneingeschränkte Sicht durch die Windschutzscheibe ist gerade im Herbst besonders wichtig. Ist die Innenseite der Windschutzscheibe schmutzig oder verschmiert, kann begünstigen, dass sie – besonders bei Regen – anläuft. Weiters können Schmutzschlieren auf der Scheibe durch die tiefstehenden zu unangenehmen Reflektionen führen, wodurch gefährliche Situationen zu spät bemerkt werden.

4. Wischerblätter

Die Wischerblätter sollten nach dem Sommer kontrolliert werden. Durch die extreme Hitze können die Blätter porös oder beschädigt sein beziehungsweise die Gummilamellen erhärten sich. Dann sollten die Wischerblätter ausgetauscht werden.

5. Scheibenwaschanlage

Besonders im Herbst ist es wichtig, dass die Scheibenwaschanlage einwandfrei funktioniert und ausreichend mit Wasser und Frostschutzmittel befüllt ist. Im Herbst verschmutzen die Scheiben schnell – vor allem bei Fahrten auf Landstraßen – und machen den vermehrten Einsatz der Scheibenwaschanlage notwendig.

6. Lufteinlass

Die Lufteinlässe am unteren Ende der Windschutzscheibe sollten regelmäßig von Blättern befreit werden. Passiert dies nicht, kann das Belüftungssystem für den Innenraum verschmutzen und zu beschlagenen Scheiben führen. Außerdem können vermoderte Blätter zu unangenehmen Gerüchen in der Fahrerkabine führen.

