Corona-Impfungen – Rendi-Wagner appelliert: „Schützen Sie sich, gehen Sie impfen, denn Impfen rettet Leben!“

Erfolgreiche Impfprogramme der vergangenen Jahrzehnte belegen große Wirkung von Schutzimpfungen

Wien (OTS/SK) - In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Klubobleuten von ÖVP, Grünen und NEOS hat SPÖ-Parteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner die österreichische Bevölkerung heute, Mittwoch, zum Impfen gegen Covid aufgerufen: „Schützen Sie sich, gehen Sie impfen, denn Impfen rettet Leben!“ 10.900 Menschen sind seit Beginn der Corona-Pandemie an Covid verstorben. „Anders als zu Beginn der Pandemie haben wir jetzt ein wirksames Mittel dagegen, die Covid-Schutzimpfung“, so Rendi-Wagner. ****

Dass Impfen schützt und Leben rettet, zeigen die erfolgreichen Impfprogramme und etablierten Schutzimpfungen etwa gegen Masern, Mumps und Röteln, Tetanus, Influenza oder FSME („Zeckenimpfung“). „Es ist eine Selbstverständlichkeit für mehr als 80 Prozent der Österreicher*innen, sich regelmäßig impfen zu lassen. Und bis zu 85 Prozent der Kinder werden gegen eine Vielzahl von Erkrankungen geimpft. Das ist der Grund, warum in Österreich in den letzten Jahrzehnten viele schwere Erkrankungen und tausende Todesfälle verhindert werden konnten.“

In den 1970ern etwa gab es noch keine FSME-Impfung, damals sind 800 Menschen jährlich schwer an FSME erkrankt, viele sind verstorben. Ab den 1980ern gab es eine Impfung, ein „game changer“, so die SPÖ-Chefin. „Meine Generation Ärzt*innen hat so gut wie keine FSM-Fälle mehr auf den Intensivstationen gesehen.“ Und die Impfung gegen Kinderlähmung habe dazu geführt, dass diese Krankheit weltweit so gut wie ausgerottet ist. „Das sollte auch unser Ziel sein, wenn es um Covid geht: schwere Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern“, betonte Rendi-Wagner. (Schluss) bj/mb

