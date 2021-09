Ausbilden zahlt sich aus!

IC-Lehrlingsbroschüre für wissensbasierte Dienstleister

Wien (OTS) - Pünktlich zum Start von EuroSkills Graz 2021 veröffentlicht die Bundessparte Information und Consulting der WKÖ eine neue Informationsbroschüre „Ausbilden zahlt sich aus“ für Lehrberufe in den wissensbasierten Dienstleistungsberufen. EuroSkills, die Europameisterschaft der Berufe, findet vom 22.-26. September in Graz statt. Unter den Wettbewerbsberufen finden sich auch jene aus der Information und Consulting.

„Jugendlichen eine moderne und zukunftsorientierte Ausbildung zu bieten, bedeutet einen Startvorteil für Unternehmen in Österreich und im internationalen Wettbewerb. Es ist wichtig, die Lehre wieder verstärkt vor den Vorhang zu holen“, freut sich Bundesspartenobfrau Angelika Sery-Froschauer. „Gerade in den modernen wissensbasierten Dienstleistungsbetrieben in Information, Kommunikation und Consulting finden junge Erwachsene zukunftsweisende Perspektiven für ihre berufliche Entwicklung. Mit der Online-Broschüre ‚Ausbilden zahlt sich aus‘ erfahren Jugendliche mehr über diese Zukunftsberufe. Auch für Unternehmer*innen werden die Vorteile der Ausbildung von Lehrlingen, insbesondere in Bereichen, wo Fachkräfte dringend gesucht werden, dargestellt.“

Die Sparte Information und Consulting mit ihren 10 Fachverbänden beschäftigten 2020 in mehr als 1.300 Betrieben über 2.500 Lehrlinge. (PWK440/ES)

Weiterführende Informationen: www.wko.at/ic

Broschüre „Ausbilden zahlt sich aus“: https://www.wko.at/branchen/information-consulting/ausbilden-zahlt-sich-aus.html

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe