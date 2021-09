Donauturm: top of Aussicht – Wien von oben erleben

Wien (OTS/RK) - Der Donauturm, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, ist mit insgesamt 252 Metern Österreichs höchstes Wahrzeichen und bietet einen fantastischen 360 Grad Panorama Blick über ganz Wien sowie ein vielfältiges Gastronomieangebot. Für den Besuch sind auch Gutscheine erhältlich – die ideale Geschenkidee für Geburtstage oder besondere Anlässe!

Wien von oben erleben

Mit einem der beiden Expresslifte geht es rasante 6,2 Meter pro Sekunde in luftige Höhen. Auf 170 Metern befindet sich das Turmrestaurant, auf 160 Metern das Turmcafé und auf 150 bzw. 155 Metern die Aussichtsterrassen des Donauturms. Im Turmrestaurant oder –café können sich Besucher*innen kulinarisch verwöhnen lassen, in der Innenterrasse geben interaktive Panorama-Screens in acht Sprachen Auskunft über die umliegenden Sehenswürdigkeiten und von den Aussichtsterrassen kann man den spektakulären Blick genießen. Bei guten Sichtverhältnissen hat man von hier sogar einen 80 Kilometer weiten Fernblick über das Umland. Ein Highlight, das man sich nicht entgehen lassen sollte und der optimale Ausgangspunkt für jeden Wienaufenthalt!

Tickets

Einzeltickets für den Donauturm sind für Erwachsene um EUR 14,50; für Senior*innen um EUR 11 und für Kinder um EUR 9,90 erhältlich. Die Tickets berechtigen zur Fahrt mit dem Expresslift sowie den Besuch der offenen Aussichtsplattform auf 150 Metern Höhe sowie zum Zentralgeschoß auf 165 Metern Höhe. Ein Jahresticket ist um EUR 80 für Erwachsene und um EUR 40 für Kinder von 6 – 14 Jahren erhältlich.

Mehr Infos unter: www.donauturm.at

Gutscheine – „top of Geschenk“ oder „top of Freude“

Mit Gutscheinen des Donauturms wird Schenken kinderleicht: Mit „top of Geschenk“ oder „top of Freude“ gibt es für jeden Anlass den passenden Gutschein. „top of Geschenk“ ist ein reiner Wertgutschein, „top of Freude“ ist ein Wertgutschein inklusive reduziertem Eintritts- und Liftticket im Wert von EUR 5. Beide Varianten sind mit unterschiedlichen Motiven und Stückelungen (EUR 10/20/50) erhältlich, nach Ausstellung 30 Jahre gültig und im gesamten Donauturm einlösbar, inklusive den Gastronomiebetrieben vor Ort.

Die Gutscheine sind an der Kassa des Donauturms sowie online unter https://shop.donauturm.at/ erhältlich – auch als print@home-Variante!

Öffnungszeiten

Der Donauturm ist Montag und Dienstag von 11.30 bis 23.00 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 11.30 bis 23.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag und an Feiertagen von 10.00 bis 23.30 Uhr geöffnet.

