ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“-Premiere „Vom Glockner in die karnischen Alpen“, „Politik live“ zum Thema Wintertourismus

Außerdem: Kammerhofer, Scheitz und Buchinger in der ORF-III-„Donnerstag Nacht“, „My Ugly Clementine“ in „Soundcheck Österreich“

Wien (OTS) - Ein vielseitiges Programm bietet ORF III Kunst und Kultur am Donnerstag, dem 23. September 2021: Nach dreieinhalb Stunden Live-Information in „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) zeigt ORF III ab 13.10 Uhr insgesamt sieben hochkarätig besetzte Panels der diesjährigen Medientage. Darunter ein Wirtschaftstalk unter dem Motto „Wege aus dem Dilemma“ (13.10 Uhr) und ein Panel zu „Tele-Visionen“ (14.20 Uhr). Um 15.10 Uhr interviewt Medienmanager Hans Mahr ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in einem sogenannten „Fireside Talk“. Danach folgt „Alles Fake!!!“ um 15.25 Uhr. „Europa als Hollywood – Vision oder Realität?“ (16.10 Uhr) ist das Überthema der anschließend von Ani Gülgün-Mayr moderierten Runde und Ingrid Thurnher bittet ihre Gäste unter dem Motto „Nachhaltig Wirtschaften – nach Corona kommt das Klima“ (16.55 Uhr) zur Diskussion. Zum Abschluss der österreichischen Medientage interviewt Jürgen Hofer (Horizont) live-zeitversetzt in ORF III den Kanzlerbeauftragten für Medien Gerald Fleischmann zum Thema „Medienpolitik“ (18.00 Uhr).

Im Hauptabend geht es mit „Land der Berge“ hoch hinaus: In einer ORF-III-Neuproduktion führt Filmemacher Hans Jöchler „Vom Glockner in die karnischen Alpen“ (20.15 Uhr). Den höchsten Berg Österreichs zu erklimmen, ist wohl der Wunsch von vielen heimischen Bergsteigerinnen und Bergsteigern. Murmeltiere balgen sich hier in den sattgrünen Wiesen. Und die imposanten Steinböcke im Hochgebirge wirken nahezu stoisch. Über glitzernde Eisfelder, vorbei an einigen Wasserfällen, wird der Margaritzenstausee erreicht, der am Fuße des größten Gletschers Österreichs, der Pasterze, liegt. Durch atemberaubende Aufnahmen tauchen die Zuschauerinnen und Zuschauer in heimisches Brauchtum, Geschichte und Natur ein.

In „Politik live“ (21.05 Uhr) bittet ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher ihre Gäste zum Thema „(K)ein Winter wie damals – Skifahren um jeden Preis?“ zur Diskussion. Seit dieser Woche steht fest, unter welchen Corona-Präventionsmaßnahmen die heurige Skisaison stattfinden kann und soll: Die 3G-Regel steht über allem, die FFP2-Maske muss immer mit ins Gepäck. Wie sicher wird die kommende Skisaison? Können ausländische Gäste wieder auf die heimischen Pisten kommen? Und wird es ein Winter ohne Lockdown?

Danach startet die ORF-III-„Donnerstag Nacht“ mit einer neuen Ausgabe „Kabarett im Turm“ (21.55 Uhr) – diesmal mit dem Oberösterreicher Walter Kammerhofer, der seine unterhaltsamsten Sketches zum Besten gibt. Noch mehr Kabarett vom Feinsten garantiert Publikumsliebling Verena Scheitz in einer weiteren „Kabarett im Turm“-Folge (22.50 Uhr), bevor sie gemeinsam mit YouTuber, Autor und Kabarettist Michael Buchinger ihr „Dinner für Zwei“ (23.40 Uhr) genießt. Butler und Gastgeber Christoph Fälbl serviert wie gewohnt knifflige Charakterrollen, die spontan dargestellt werden müssen. So schlüpft Verena Scheitz in die Rolle einer Nonne, die den Pfarrer verführen möchte. Sie muss aber auch eine Mitarbeiterin darstellen, die eine Gehaltserhöhung bei ihrem Chef erwirken will – in der Sauna. Michael Buchinger gibt einen Feng-Shui-Berater mit Alkoholproblemen, brilliert aber auch als grantelnder Pensionist, der sich bei der Wettermoderatorin über falsche Vorhersagen beschwert.

Aus dem Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses meldet sich schließlich eine der angesagten Bands des Landes: „My Ugly Clementine“ (0.15 Uhr) in „Soundcheck Österreich“. Nastasja Ronck, Sophie Lindinger, Mira Lu Kovacs und Kathrin Kolleritsch schaffen eine mehr als zeitgemäße Entstaubung der Gitarre mit Anleihen der 90er-Jahre-Indie-Rock-Ära. Ein Post-Punk-Ansatz hier, unwiderstehliche Pop-Hooks da, starke, ernste Botschaften – und trotzdem mit einem Mitsing-Refrain und einem Lächeln auf den Lippen.

