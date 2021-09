Tage der offenen Genusstür im Lavanttal

25. September bis 31. Oktober 2021 - 17 Produzenten öffnen die Türen zu ihren Betrieben und präsentieren ihre ausgezeichneten Produkte.

Wolfsberg (OTS) - Mit den Tagen der offenen Genusstür lädt die Region Lavanttal bis Ende Oktober zum Entdecken ihrer kulinarischen Genüsse ein. Insgesamt 17 Produzenten öffnen die Türen zu ihren Betrieben und präsentieren stolz ihre ausgezeichneten Produkte.



An den insgesamt sechs Samstagen kann gustiert, verkostet und in Workshops gelernt werden und jeder Samstag bietet ein anderes neues Genusserlebnis. Gin, Essig, Wein, Apfelmost, Käse, Honigfrizzante, Chutneys, Marinaden, Öle, Schokospezialitäten, Räucherfisch, Pasteten und vieles mehr warten auf Genießer in der Gastronomie, in Hofläden oder bei buchbaren Erlebnissen für Einzelpersonen und Kleingruppen.



Neben bekannteren Namen wie die Fischzucht Marzi aus St. Marein, das Gut Schloss Lichtengraben in Bad St. Leonhard, Knoblauch Holzer, Trippolt „Zum Bären“ und die Buschenschank Lippitz aus St. Paul im Lavanttal finden sich auch Produzenten mit nicht weniger interessanten Produkten im Programm. Dem Thema Kräuter und deren Verarbeitung widmet sich beispielsweise Fräulein Meiers Kräuterei, das Honigatelier Vallant verführt mit großartigen Honigkreationen und auch die edlen Brände aus der Destillerie des Benediktinerstiftes St. Paul sowie die „nussigen“ Spezialitäten vom Genusshof Kienzl reihen sich in die Vielfalt der Köstlichkeiten ein.



Buchung der kulinarischen Erlebnisse erfolgt hier.

Genussbus

Für eine entspannte und umweltfreundliche Reise zu den Tagen der offenen Genusstür kommt der Genussbus direkt zu Ihnen nach Klagenfurt, Graz oder St. Kanzian. Er holt Sie ab, bringt Sie komfortabel, sicher, ökologisch und kostenlos ins Lavanttal. Sie genießen einen entspannten Tag und fahren am späten Nachmittag wieder zurück an den Ausgangspunkt. Die detaillierten Tagesprogramme finden Sie auf www.genussexpedition.at.

Slow Food Travel

Slow Food Kärnten hat im Oktober 2020 im Rahmen einer Veranstaltung der Region Lavanttal die Auszeichnung als Slow Food Travel Destination offiziell verliehen. Somit reiht sich das Lavanttal in den exklusiven Kreis der „Slow Food Travel Destinations“ ein. Es ist die 2. Region in Kärnten nach dem Gitsch-, Gail-, Lesachtal, Weissensee und somit auch die 2. Region in Österreich, die dieses Siegel tragen darf.



Schon seit einiger Zeit hat die Geschäftsführerin des Regionalmanagement Lavanttal, Margit Thonhauser die Fühler in Richtung Slow Food ausgestreckt. Dass die Produzenten im Lavanttal diese Philosophie mittragen und umsetzen werden stand für sie außer Zweifel, gibt es doch immer mehr ausgezeichnete und prämierte Produkte in der Region. Aufbereitet wurde der Boden immerhin schon mit den Mostbarkeiten, die bereits seit vielen Jahren für hervorragende Qualität stehen.



Das Projekt wurde unter dem Namen Genussexpedition Lavanttal aufgesetzt und das Herzstück sind die Produzenten. Ihre Produkte werden erlebbar und touristisch in Wert gesetzt. 2019 fanden die ersten Workshops und Informationsveranstaltungen statt. Kulinarische Erlebnisbausteine wurden entwickelt und in buchbare Produkte gegossen, alles schon nach den Kriterien von Slow Food Travel.



Mehr Information über die Tage der offenen Genusstür:

www.genussexpedition.at sowie auf Facebook:

https://www.facebook.com/genussexpeditionlavanttal



Mehr Information zu Slow Food Kärnten:

https://www.slowfood-kaernten.at

