OVE-Energietechnik-Tagung am 6./7. Oktober in Linz

Umweltfreundliche Technologien und innovative Konzepte für eine erfolgreiche Energiewende

Förderungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien können ein wichtiger Beschäftigungsmotor sein, wenn heimische Entwicklungen, Produkte und Dienstleistungen genutzt werden und dies im Förderprogramm berücksichtigt wird OVE-Präsident Kari Kapsch 1/2

Die Energiewirtschaft befindet sich im Umbruch. Oft wird von der Energiewende gesprochen, aber die Transformation des Stromsystems gemeint. Gerade im Industrieland Oberösterreich benötigen wir aber auch bei den Themen Wasserstoff und Grünes Gas mehr Technologieoffenheit. Werner Steinecker, Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich 2/2

Wien (OTS) - Welche innovativen Technologien und Konzepte im Strom- und Energiesektor können zum Gelingen der Energiewende beitragen? Welche Rahmenbedingungen und Ausbauraten sind notwendig, um die Ziele zu erreichen? Diese Fragen stehen im Fokus der OVE-Energietechnik-Tagung am 6./7. Oktober in Linz. Erstmals ist die Teilnahme auch online möglich.

Unser Energiesystem unterliegt in den kommenden Jahren einem starken Wandel und umfangreichen Umbau. Damit die Energiewende unter Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit gelingen kann, braucht es geeignete Rahmenbedingungen und innovative Technologien. Welche umweltfreundlichen Technologien schon verfügbar sind und welche innovativen Konzepte sich derzeit in Entwicklung befinden, präsentieren und diskutieren hochrangige Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Gewerbe, von Energieunternehmen und Netzbetreibern sowie aus Forschung und Politik bei der OVE-Energietechnik-Tagung 2021. Ein weiterer Schwerpunkt der Tagung sind intelligente Monitoring- und Diagnostiksysteme im Bereich der Energietechnik.

Wirtschaftliche Chancen am Weg zur Klimaneutralität

Die österreichische Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Einen Überblick über die aktuellen Aktivitäten und Instrumente des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf dem Weg dorthin gibt Isabella Plimon. Die Frage, wie diese Instrumente Arbeitsplätze schaffen und zur heimischen Wertschöpfung beitragen können, stellt OVE-Präsident Kari Kapsch in den Mittelpunkt seiner Keynote: „Förderungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien können ein wichtiger Beschäftigungsmotor sein, wenn heimische Entwicklungen, Produkte und Dienstleistungen genutzt werden und dies im Förderprogramm berücksichtigt wird“ , zeigt sich Kapsch überzeugt.

Technologieoffenheit, Netzausbau und digitale Transformation

Für mehr Technologiefreiheit spricht sich Werner Steinecker, Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich, in seinem Beitrag aus: „Die Energiewirtschaft befindet sich im Umbruch. Oft wird von der Energiewende gesprochen, aber die Transformation des Stromsystems gemeint. Gerade im Industrieland Oberösterreich benötigen wir aber auch bei den Themen Wasserstoff und Grünes Gas mehr Technologieoffenheit.“ Welche Herausforderungen die Stahlindustrie angesichts der geforderten Reduktion von CO2-Emissionen zu bewältigen hat, führt Ralph Martinelli, Leiter Technischer Service und Energie bei voestalpine Stahl GmbH, aus. Schlussendlich entscheide sich der Erfolg der Energiewende in den Stromnetzen, so Gerhard Christiner, technischer Vorstand bei Austrian Power Grid und OVE-Vizepräsident: „Neben dem Netzausbau bedarf es einer digitalen Transformation des Stromsystems, um genügend Flexibilität für die Integrationen erneuerbarer Energien zu schaffen.“

Jährlicher Fixpunkt der Energietechnikbranche

Die OVE-Energietechnik-Tagung ist ein jährlicher Fixpunkt für nationale und internationale Vertreter:innen der Energietechnikbranche im deutschsprachigen Raum. „Die Systemintegration der zusätzlichen erneuerbaren Energieträger in das Stromsystem bringt viele herausfordernde Aufgaben, Fragestellungen und Möglichkeiten für die Branche. Aus diesem Grund haben wir die Schwerpunkte der Tagung breit gespannt, beginnend mit einer hochkarätigen Keynote-Session über einen energiewirtschaftlichen Teil bis hin zu fachspezifischen Themen“, fasst Herbert Popelka, Vorstandsvorsitzender der OVE Energietechnik, zusammen.

Details und Anmeldung

Die OVE-Energietechnik-Tagung 2021 findet am 6. und 7. Oktober in der voestalpine Stahlwelt Linz statt. Eine Teilnahme ist diesmal auch online möglich. Wie jedes Jahr werden im Rahmen der Tagung auch der OVE-Energietechnik-Preis, der Prof. Werner Rieder-Preis und heuer auch wieder der Österreichs Energie-Preis vergeben. Alle Veranstaltungsdetails, das komplette Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.energietechnik-tagung.at.

Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik ist eine moderne und unabhängige Branchenplattform und gestaltet die Entwicklung der Elektrotechnik und Informationstechnik in Zeiten des digitalen Wandels aktiv mit. Der OVE vernetzt Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, Energieunternehmen sowie Anwender und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten den Erfolg der Branche. Mit seinen Kerngebieten elektrotechnische Normung, Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Die OVE Energietechnik ist eine Fachgesellschaft im OVE, die Vertreter aus Energieunternehmen, Elektroindustrie, Wissenschaft und Behörden vereint. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at.

