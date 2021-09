FPÖ – Amesbauer: Asylheime werden bald wieder wie Schwammerl aus dem Boden schießen!

Klares Signal an illegale Migranten und Schlepper: „Ihr seid hier nicht willkommen!“

Wien (OTS) - FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer kritisierte in der heutigen Aktuellen Stunde im Rahmen der Nationalratssitzung ÖVP-Innenminister Karl Nehammer hart: „Während Ihrer ständigen Asyl-PR, Showpolitik und Propaganda erleben wir Rekordzuwanderung.“

„Doppelt so viele Asylanträge im Vergleich zum Jahr 2019, weniger Abschiebungen wie unter Innenminister Kickl und Aufnahmezentren statt Ausreisezentren“, führte Amesbauer ins Treffen und stellte klar: „Es braucht ein klares Signal an diese Herrschaften und an die Schlepper aus aller Herren Länder: Ihr seid hier nicht willkommen! Macht euch nicht auf den Weg! Probiert es gar nicht!“

„Unter Herbert Kickl wurden Asylheime in Österreich stillgelegt. Wenn man sich die Zuwanderungszahlen ansieht und sieht, was entlang der Balkanroute los ist – über 100.000 illegale Migranten trotz der ‚grandiosen‘ Schließung des Herrn Kurz – können wir davon ausgehen, dass Asylheime bald wieder wie die Schwammerl aus dem Boden schießen“, warnte der steirische Nationalratsabgeordnete und führte ein aktuelles Beispiel aus seinem Heimatbezirk Bruck-Mürzzuschlag an. Dort wurde aktuell ein unter Herbert Kickl stillgelegtes Asylheim in Steinhaus am Semmering wieder für Asylwerber geöffnet. „Es gab größte Probleme in der Vergangenheit in dieser kleinen Gemeinde. Der Bürgermeister wurde nicht informiert und die Bevölkerung wird vor den Kopf gestoßen“, so Amesbauer.

„Und was sind denn die Probleme, die wir haben?“, fragte der freiheitliche Sicherheitssprecher und verwies auf 21 Frauenmorde, wovon die Hälfte durch Ausländer begangen wurde. Er rief die grauenhaften Fälle Leonie und Manuela sowie den jüngsten Doppelmord durch einen amtsbekannten Somalier in Erinnerung und betonte: „Diese Täter sind illegal eingereist. Zurecht klagen die Eltern dieser Opfer jetzt auch die Republik an und sagen, dass dieses Asylsystem ihren Mädchen das Leben gekostet hat.“

Amesbauer richtete deutliche Worte in Richtung Nehammer: „Von diesem ständigen Ping-Pong-Spiel zwischen Innenministerium und Justizministerium wer schuld ist, - das kennen wir seit dem islamistischen Terroranschlag - , haben die Menschen nichts. Wir müssen schauen, dass wir diese Leute, die hier nichts zu suchen haben, die straffällig werden, außer Landes bringen. Als es noch ein aufrechtes Rücknahmeabkommen mit Afghanistan gab, haben Sie nicht ausreichend abgeschoben und jetzt mussten sogar österreichische Beamte ihr Leben riskieren, um Asylberechtigte, die sich im angeblichen Fluchtland aufgehalten haben, zurückzuholen. Wer Urlaub und Familienbesuche im angeblichen Fluchtland macht, hat dort zu bleiben. Der hat in Österreich überhaupt nichts zu suchen.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at