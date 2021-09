Workshop & Medientraining: Krisenresilienz in der Lebensmittelherstellung schaffen

Fachverband der Lebensmittelindustrie lädt zum jährlichen Krisenmanagementseminar für die Lebensmittelwirtschaft am 19. Oktober 2021

Gerade die Herstellung von Lebensmitteln bedeutet besondere Herausforderungen für Unternehmer und deren Qualitätsmanagement. Neben Hygiene, Lebensmittelrecht, HACCP und Zertifizierungen sind u. a. Nachhaltigkeit, Rohstoffqualität und -sicherheit sowie Verpackungen laufend und lückenlos zu prüfen Mag. Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie

Wien (OTS) - " Gerade die Herstellung von Lebensmitteln bedeutet besondere Herausforderungen für Unternehmer und deren Qualitätsmanagement. Neben Hygiene, Lebensmittelrecht, HACCP und Zertifizierungen sind u. a. Nachhaltigkeit, Rohstoffqualität und -sicherheit sowie Verpackungen laufend und lückenlos zu prüfen ," erklärt Mag. Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie.

Das heurige Seminar des Verbands legt einen Schwerpunkt auf Cyberkriminalität und "Food Fraud". Dr. Michael Gartner, Geschäftsführer der LVA GmbH gibt Einblicke in die Risikominimierung bei Probenplänen und erläutert, wie die Analytik Rohstoff- und damit Lebensmittelsicherheit verbessern kann. Prok. Albert Wallner, SalzburgMilch GmbH, informiert über die Erfahrungen mit einer Cyberattacke aus Sicht seines Unternehmens. Coach und Rhetoriktrainer Gregor Fauma gibt Einblicke in Kommunikationsmuster und Tipps für erfolgreiche Botschaften. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Gelegenheit, in einem Workshop selbst am Umgang mit einem Krisenszenario zu arbeiten und mittels Medientraining mit einem ORF-Journalisten Gelerntes vor laufender Kamera umzusetzen.

Organisation und Details

Das Seminar findet im Austria Trend Hotel Savoyen in großzügigen Räumen und unter umfassenden COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen statt. Anmeldungen sind bis 12. Oktober 2021 per E-Mail an Mag. (FH) Birgit Wagner b.wagner @ dielebensmittel.at möglich. Nähere Details finden Sie unter: https://www.ots.at/redirect/wko35

Stellenwert der Lebensmittelindustrie in Österreich

Die Lebensmittelindustrie ist eine der größten Branchen Österreichs. Sie sichert im Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten tagtäglich die Versorgung mit sicheren, qualitativen und leistbaren Lebensmitteln. Die rund 200 Unternehmen mit ihren 27.000 Beschäftigten erwirtschaften jährlich ein Produktionsvolumen von über 9 Mrd. Euro. Rund 7,6 Mrd. Euro davon werden in Form von Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie in über 180 Länder exportiert. Der Fachverband unterstützt seine Mitglieder durch Information, Beratung und internationale Vernetzung.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katharina Koßdorff

Geschäftsführerin im Fachverband der Lebensmittelindustrie

Tel.: +43 1 712 21 21 – 14

k.kossdorff @ dielebensmittel.at



Food Business Consult

DI Oskar Wawschinek MAS MBA

Pressesprecher für den Fachverband der Lebensmittelindustrie

+43/664-5456350

office @ foodbusiness.at