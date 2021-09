F R E I R A U M im Belvedere 21

Mit Kunst gemeinsam Barrieren überwinden

Wien (OTS) - Was passiert, wenn sich straffällig gewordene Personen und Menschen mit Lernschwierigkeiten gemeinsam mit Kunst auseinandersetzen? Jugend am Werk Im Werd, der Verein NEUSTART und das Belvedere 21 haben 2018 zusammen ein inklusives Kunstvermittlungsprojekt ins Leben gerufen, das heuer bereits in die dritte Runde geht.

Vom 15. bis 22. September 2021 arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fünf Tage lang im Buddy-System und beschäftigen sich gezielt mit Werken des Künstlers Lois Weinberger. Kann Kunst Freiräume für die bedrängte Natur bieten? In welcher Beziehung steht der Mensch zu seiner Umwelt? Und wo muss man für sich selbst noch Raum erobern? Die im Belvedere 21 ausgestellten Werke von Weinberger sind Ausgangspunkte für die gemeinsame Auseinandersetzung im Ausstellungsraum und Inspirationsquellen für das eigene kreative Wirken. In persönlichen, selbst gestalteten Forscherboxen werden Gedanken, Entwürfe und zufällig vorgefundene Dinge gesammelt, die als Grundlagen für das freie Arbeiten im Atelier dienen. Das Konzept stammt von Kunstvermittlerinnen des Belvedere und setzt Impulse zur kooperativen Umsetzung von Übungen im Begegnungsraum Museum.

Über die Kunst hinaus werden Toleranz, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung erlebbar gemacht. Das Projekt unter der Leitung von Naima Wieltschnig (Kunstvermittlung Belvedere) leistet einen Beitrag zur sozialen Integration der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die durch ihre Lebensgeschichten Gefahr laufen, an den Rand der Gesellschaft gerückt zu werden. Es ermöglicht kulturelle Teilhabe, eine offene Auseinandersetzung mit dem Gegenüber und die Gelegenheit, eigenen Ideen künstlerisch Form zu verleihen.

Am 28. September von 15.30 bis 17.30 Uhr wird das Projekt intern im Belvedere 21 präsentiert. Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und bitten um Anmeldung bis 24. September unter presse @ belvedere.at.



