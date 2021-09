Gasselich ad MA 35: Angekündigte Reformen müssen rasch umgesetzt werden

Missstände so groß, dass Bürgermeister Heft in die Hand nehmen muss

Wien (OTS) - „Aufgrund der chaotischen Zustände in der MA 35 muss Bürgermeister Ludwig diese Causa zur Chefsache erklären. In der heutigen Fragestunde wurde seitens des Stadtoberhauptes nur beschwichtigt und die Situation schön geredet“, so ÖVP Wien Verfassungssprecher Patrick Gasselich angesichts der heutigen Anfragebeantwortung durch den Bürgermeister in der Sitzung des Wiener Gemeinderats.

Unglaublich lange Verfahrensdauern - obwohl das Personal steigt und die Anträge in den meisten Kategorien sinken - sowie Mitarbeiter, die das Telefon nicht mehr abheben wollen, um nicht mehr Arbeit anzuziehen. Diese Zustände prägen das Bild der MA 35. Die untragbaren organisatorischen Missstände seien nicht nur für die Klienten verheerend, sondern auch einer Weltstadt wie Wien unwürdig. Der Verweis auf bundesgesetzliche Vorgaben, die COVID-Pandemie oder den Brexit könne dies in keiner Weise rechtfertigen.

„Aufgrund der unzumutbaren Situation in der MA 35 muss der Bürgermeister endlich das Heft in die Hand nehmen und selber dafür Sorge tragen, dass die angekündigten Reformen raschestmöglich umgesetzt werden. Auch alle weiteren Schritte, wie eine stärkere Digitalisierung oder mehr Budget für die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sofort gesetzt werden, um für echte Reformen zu sorgen“, so Gasselich abschließend.

