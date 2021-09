Great Taste: Kärntner Chilisaucen-Weltmeister gewinnt wichtigste Lebensmittel-Awards der Welt mit Rekord

Noch nie räumte ein Neuling so groß ab. 3-Sterne-Exquisite Auszeichnung für die neue „TOM’S HOT SAUCE - Evergreen“ des Kärntner Produzenten Tommy Hlatky.

Klagenfurt (OTS) - Das gab es in der 26-jährigen Geschichte der „Great Taste Awards“ in Großbritannien noch nie: Bei seiner Premieren-Teilnahme räumte der Kärntner Chilisaucen-Weltmeister Tommy Hlatky so groß ab wie noch kein Neuling vor ihm und sorgte damit für eine internationale Sensation bei diesem wichtigsten Lebensmittel-Award der Welt. Die nur in seltenen Ausnahmefällen verliehene Höchstbewertung von 3 Sternen vergab die Jury für die neue „TOM’S HOT SAUCE - Evergreen“ – eine milde und frische Chili-Sauce mit Tomatillos und grünen Chilis als Hauptzutaten.

Mit jeweils zwei Sternen schmücken dürfen sich die „TOM’S HOT SAUCE - Sunrise“, die „TOM’S HOT SAUCE - Bonfire“ sowie mit der „TOM’S HOT SAUCE - Original“ auch jene, die bereits mehrfach zur besten Chili-Sauce der Welt gekürt wurde. Einen Stern erhielt die Sauce „Brennstoff No. 91“, die Hlatky exklusiv für INTERSPAR, EUROSPAR und SPAR-Gourmet vertreibt.

Insgesamt wurden bei den „Great Taste Awards“ in London 14.113 Produkte aus aller Welt eingereicht. Weniger als 1,6 Prozent aller Produkte erhielten die begehrten 3 Sterne, weniger als fünf Prozent 2 Sterne. Hlakty ist in diesem Jahr zudem der einzige Österreicher mit den Höchstbewertungen von drei und zwei Sternen und darüberhinaus auch für den „Golden Fork“-Award nominiert, der am 17. Oktober ausschließlich an die Besten der Besten vergeben wird.

Neben der für SPAR exklusiv kreierten „Brennstoff No. 91“ umfasst das Sortiment von „TOM’S HOT STUFF“ insgesamt vier Chili-Saucen in unterschiedlichen Schärfen. Zu erhalten sin die vielfach ausgezeichneten Saucen im Webshop von „TOM’S HOT STUFF“ unter shop.tomshotstuff.at. Die 100 Milliliter-Fläschchen kosten pro Stück je 8,90 Euro. Für alle Saucen aus der „TOM’S HOT STUFF“ Produktpalette gilt: pure Früchte, kein Konzentrat, kein Zuckerzusatz und keine künstlichen Konservierungsstoffe.

www.tomshotstuff.at

www.greattasteawards.co.uk/results

