Dein Wien for Future – Jetzt Ideen einreichen für dein Wien von Morgen!

Die Stadt nimmt erstmalig 1 Million Euro für Projekte von und für Kinder und Jugendliche in die Hand – bis 31. Oktober können online Ideen eingereicht werden.

Wien (OTS) - Die Stadt Wien setzt gemeinsam mit WIENXTRA in diesem Herbst mit gleich zwei Projekten verstärkt auf die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen. Zum ersten Mal in der Geschichte nimmt die Stadt mit der Kinder- und Jugendmillion jährlich 1 Million Euro für Projekte von und für Kinder und Jugendliche in die Hand. Bis 31. Oktober 2021 sind alle zwischen 5 und 20 Jahren mit Lebensmittelpunkt in Wien unter junges.wien.gv.at/einreichung dazu aufgerufen, ihre Idee einzureichen. Außerdem tagt im November zum ersten Mal das Kinder- und Jugendparlament. Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr hat gemeinsam mit Jugendlichen aus dem Jugendtreff Nordbahnhof ihre Ideen für ihr Wien diskutiert.

„Die Corona-Pandemie hat leider deutlich gezeigt, dass die Stimme von Kindern und Jugendlichen im politischen Diskurs zu wenig gehört wird“, sagt Vizebürgermeister Wiederkehr. „Wir stellen daher die nächste Generation in den Mittelpunkt unserer Politik mit dem Ziel, Wien zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt der Welt zu machen! Kinder und Jugendliche sind ab sofort dazu aufgerufen mitzuentscheiden, wie unsere gemeinsame Stadt besser werden kann. Mit der Kinder- und Jugendmillion können ihre Kinder- und Jugendträume wahr werden. Das ist auf der ganzen Welt einzigartig!“, so Wiederkehr.

Umsetzung der Siegerprojekte ab Herbst 2022

Nach der Einreichphase werden die Ideen im Kinder- und Jugendparlament diskutiert, das erste Plenum findet im November statt. Nach der Prüfung der Umsetzbarkeit der Projekte gemeinsam mit den Dienststellen der Stadt Wien, einigen sich die Abgeordneten des Kinder- und Jugendparlaments auf die besten Projekte. Im Frühjahr können wiederum alle zwischen 5 und 20 Jahren online für ihr Lieblingsprojekt abstimmen. Ab Herbst 2022 werden die Siegerprojekte in Wien umgesetzt.

„Das einzigartige an diesem Projekt ist, dass Kinder und Jugendliche nicht nur Budget für ihre Ideen bekommen, sie verantworten die Projekte von der Idee bis zur Umsetzung mit. Wir geben Kindern und Jugendlichen nicht nur eine Stimme, wir wollen mehr: Kinder und Jugendliche sollen in Wien ihr eigenes Sprachrohr im politischen Diskurs sein. Das ist echte Mitbestimmung!“, so Wiederkehr.

Die Ideen-Einreichung ist als Einzelperson möglich, aber auch Jugendgruppen, Schulklassen sowie Kindergartengruppen sind dazu aufgerufen, mitzumachen. Als Unterstützung gibt es ein kostenloses Kartenspiel, mit dem Pädagoginnen und Pädagogen Kinder und Jugendliche beim Entwickeln ihrer Idee unterstützen können.

Weitere Informationen finden Sie unter: junges.wien.gv.at/einreichung.

Rückfragen & Kontakt:

Julia Kernbichler

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

+43 664 84 915 46

julia.kernbichler @ wien.gv.at