Ferstl Immobilien feiert 15-jähriges Jubiläum!

The Secret Castle

Wir arbeiten mit Menschen für Menschen - und das zeichnet unser Familienunternehmen seit 15 Jahren aus Kevin Ferstl 1/2

Ein unvergesslicher Abend für uns, unser Team und unsere Gäste, den wir noch lange in Erinnerungen behalten werden Robin Ferstl 2/2

Salzburg/Zell am See (OTS) - Ferstl Immobilien ist ein traditionelles Familienunternehmen aus Zell am See, Salzburg und Öblarn, welches auf Ehrlichkeit, Vertrauen und Handschlagqualität setzt. Seit 15 Jahren ist das Immobilienmaklerbüro nun schon vertreten - Grund genug, dies groß mit einer spektakulären Veranstaltung zu feiern. Dieses Firmenevent wollten sich rund 100 geladene Gäste aus Österreich, Holland, Deutschland und England nicht entgehen lassen und auch für die beiden Inhaber Robert und Kevin Ferstl war es etwas ganz Besonderes.

„Wir arbeiten mit Menschen für Menschen - und das zeichnet unser Familienunternehmen seit 15 Jahren aus“ , so der geborene Pinzgauer Kevin Ferstl voller Stolz über seine Immobilienfirma zum Firmenjubiläum. Zusammen mit seinem Vater Robert bilden sie ein eingespieltes Team, das sich in ihren Eigenschaften perfekt ergänzt.

Mit dieser Geburtstagsfeier zum 15-jährigen Bestehen wollten die beiden Unternehmer auch ein Stück ihres Erfolgs an ihre beruflichen Weggefährten sowie an ihr Team zurückgeben.



Und das gelang ihnen mit dem rauschenden Fest am Freitagabend bravurös. Denn allein die Location Schloss Fischhorn in Bruck a. d. Großglocknerstraße beeindruckte mächtig. Die Räumlichkeiten befinden sich in Privatbesitz und sind nicht öffentlich zugänglich. Nicht minder exklusiv war die Planung des gesamten Events.

Kulinarisch ließen die Gastgeber Kevin und Robert Ferstl keine Wünsche offen. Beim Flying Buffet von der Alpin Family war für jede Geschmacksrichtung etwas dabei: Ob Barbecue aus dem Smoker, Sushi oder vegetarische Varianten – alles wurde frisch und hochwertig zubereitet. Die Nachspeisen lieferte das Alpz Café, das für seinen cremigen Eisgenuss in Zell am See und Salzburg bekannt ist. Auch bei den Getränken wurden österreichische Produzenten bevorzugt. So gab es etwa Weine & Prosecco vom burgenländischen Weingut „Terra Galos“ und Qualitätskaffee von „Bella Bean“. Die regionalen Hersteller kamen beim internationalen Publikum sehr gut an. Genauso überzeugten die Show-Barkeeper „Barpros“ mit ihrem Ferstl-Cocktail, die das Getränk extra für das Event kreierten.



Für noch mehr Abwechslung sorgte ein Tischzauberer, der die Gäste persönlich mit raffinierten Tricks zum Staunen brachte. Musikalisch untermalt wurde die Jubiläumsfeier von einem DJ und vom Soul-Sänger Ola Egbowon. Ein rundum gelungener Abend, der mit einer fulminanten Lasershow im hochherrschaftlichen Innenhof des Schlosses seinen imposanten Höhepunkt erfuhr. „Ein unvergesslicher Abend für uns, unser Team und unsere Gäste, den wir noch lange in Erinnerungen behalten werden“ , erklärte Robert Ferstl nach dem Abend.

Auf der Suche nach der idealen Immobilie? Besuchen Sie ferstl-immo.com! Unsere Objekte ansehen

Rückfragen & Kontakt:

Diana Sheihani, thesocialist.rocks, Maxglaner Hauptstraße 11, 5020 Salzburg, diana @ thesocialist.rocks, +43660 5634449