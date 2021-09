Karriere bei BRANDL TALOS: Adrian Zuschmann steigt zum Rechtsanwalt im Transaktions- und Venture Capital Team auf

Wien (OTS) - Mag. Adrian Zuschmann, MSc (30), bisher Senior Associate, verstärkt ab sofort als Rechtsanwalt das Team von BRANDL TALOS Partner Roman Rericha in den Bereichen Transaktionen, Venture Capital und Start-ups.

Zuschmann studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und absolvierte das Master-Studium Law & Finance an der Queen Mary Universität in London. Zuvor war er in einer renommierten Wirtschaftskanzlei in Wien tätig.

Seit September 2020 ist er Teil des Teams von BRANDL TALOS, wo er nun seine Karriere als eingetragener Rechtsanwalt fortsetzt. " Es ist nicht selbstverständlich, dass einem jungen Juristen von Beginn an die Chance gegeben wird, mit Mandanten in Kontakt zu stehen und bei großen Transaktionen mitarbeiten zu dürfen ", so Zuschmann zu seinem Karriereschritt. " Ich freue mich, in meiner neuen Rolle künftig noch stärker zu unserem gemeinsamen Erfolg als Team beizutragen. "

" Adrian ist ein hochtalentierter junger Jurist, der unser Team sowohl fachlich als auch menschlich wesentlich verstärkt und bereichert. Er ist ein großartiger Kollege und ein echtes Asset für uns und unsere Mandanten ", freut sich Roman Rericha, Partner bei BRANDL TALOS.

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Blama | blama @ brandltalos.com |01 522 57 00 | www.brandltalos.com