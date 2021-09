Arnoldner: Zusätzliche Corona-Maßnahmen in Wien sind die Folge niedriger Impfquote

Gemeinsam unser Gesundheitssystem vor Überlastung schützen

Wien (OTS) - „Die von Bürgermeister Ludwig verkündeten zusätzlichen Maßnahmen in Wien sind die Folge der in unserer Stadt vorherrschenden niedrigen Impfquote und der bundesweit höchsten Corona-Inzidenz. Anstatt gegen den Bund verbal auszuteilen, sollte sich die Stadtregierung endlich gemeinsam mit dem Bund um diese Herausforderungen kümmern“, so die Landesgeschäftsführerin der neuen Volkspartei Wien, Stadträtin Bernadette Arnoldner, angesichts der gestrigen Pressekonferenz von Bürgermeister Michael Ludwig.



Gerade bei so einer tiefgreifenden Krise müssten alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um das Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen sowie Arbeitsplätze zu sichern und die Wirtschaft zu unterstützen: „Die Wiener Stadtregierung sollte ihre eigenen Anstrengungen intensivieren. Vor allem die niedrigste Impfquote der Ostregion ist ein Problem, das es endlich zu bewältigen gilt“, so Arnoldner abschließend.

