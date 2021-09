UNO-Generaldebatte – SPÖ-Deutsch: „Showkanzler Kurz macht Österreich auf Weltbühne lächerlich“

Wien (OTS/SK) - Bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York hat Kanzler Kurz durch seine Unverschämtheit für einen Eklat gesorgt. Während der Rede von US-Präsident Biden hat Kurz Medienberichten zufolge mit dem Handy gespielt und auffällig mit den Fingern geknackt. Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zeigt diese „bewusste Provokation“ einmal mehr, dass sich Kurz für die Meinung anderer Menschen nicht interessiert. „Kurz geht es nur um sich selbst und seine türkise Familie“, so Deutsch, der daran erinnert, dass der Kanzler auch im Nationalrat schon des Öfteren durch sein notorisches Handyspielen etwa bei Debatten um Arbeitsplätze und Arbeitslosigkeit unangenehm aufgefallen ist. „Dass Kurz dieses unreife Verhalten sogar vor den Vereinten Nationen fortsetzt, ist ein Akt der Respektlosigkeit und ein Affront gegenüber 193 Ländern. Showkanzler Kurz macht Österreich damit auf der Weltbühne lächerlich“, so Deutsch, der betont, dass Kurz auch Bundespräsident Van der Bellen brüskiert hat, zumal dieser direkt neben ihm saß. „Eine Entschuldigung von Kurz ist nach dieser Entgleisung überfällig“, fordert Deutsch heute, Mittwoch, von Kanzler Kurz „ein Mindestmaß an Respekt und Anstand“. **** (Schluss) ls/sc

