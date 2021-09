AVISO virtuelles Pressegespräch: Pneumokokken-Impfen: Warum gerade jetzt?

Wien (OTS) - Die Masken schützen uns derzeit nicht nur vor COVID-19, sondern vor allen respiratorischen Keimen. Doch irgendwann wird die Maskenpflicht fallen. Expert*innen erwarten dann eine verstärkte Rückkehr von Keimen wie Pneumokokken, die selbst während der Lockdowns und der Maskenpflicht nie verschwunden waren. Um sich weder den kurz- noch den langfristigen Folgen von Pneumokokken-Infektionen auszusetzen, sollten sich vor allem Risikogruppen impfen lassen.

Wie sich eine Pneumokokken- von einer COVID-Infektion unterscheidet, welche Impfaktionen es gibt und wie es um die Impfbereitschaft der Österreicher*innen steht erfahren Sie Sie beim (virtuellen) Pressegespräch am 28. September 2021.

Datum: 28. September 2021, 9.30 Uhr

Live-Stream aus dem APA-Pressezentrum, abrufbar am 28.9., 09:30 Uhr unter diesem LINK

Ihre Gesprächspartner in alphabetischer Reihenfolge sind:

Mag.a Renee Gallo-Daniel

Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)

Mag. pharm. Dr. rer. nat. Gerhard Kobinger

Präsidium Österreichische Apothekerkammer

OA Dr. Michael Meilinger

Pneumologe, Arbeitskreis Infektiologie und Tuberkulose der ÖGP

MR Dr. Rudolf Schmitzberger

Leiter des Impfreferats der Österreichischen Ärztekammer

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter warter @ finefacts.at

Datum: 28.09.2021, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

