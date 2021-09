Berufs-EM startet mit Eröffnungsfeier: Grazer Uhrturm erstrahlt in Skills-Farben

Der Uhrturm, Wahrzeichen der Murmetropole, verschreibt sich optisch den heute beginnenden Berufseuropameisterschaften EuroSkills. Heute folgt die Eröffnung.

Graz (OTS) - Seit gestern Abend leuchtet das steirische Wahrzeichen in blau, rot und weiß – den offiziellen Farben der heute mit der Eröffnungsfeier im Messe Congress Graz (MCG) startenden Berufs-EM EuroSkills 2021. „Damit wollen wir als Stadt Graz die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ihre Teams aufs Herzlichste willkommen heißen“, betont Bürgermeister Siegfried Nagl. Darüber hinaus soll der Uhrturm im „Skills-Look“ ein weithin sichtbares Zeichen sein, wie sehr sich die „City of Skills“ freue, Gastgeber dieser Europameisterschaft zu sein. Das steirische Wahrzeichen wird darum bis zur Schlussveranstaltung am 26. September jede Nacht in den EuroSkills-Farben erstrahlen.

„Positiver Spirit“

Sehr zur Freude von EuroSkills-Initiator und WKO Steiermark Präsident Josef Herk: „Jetzt geht es endlich los und ein schöneres Willkommenszeichen hätte ich mir nicht ich nicht erträumen lassen. Umso mehr würde es mich freuen viele Grazerinnen und Grazer beim Wettkampfareal am Schwarzl Freizeitzentrum begrüßen zu dürfen. Denn die Stimmung bei einer solchen Berufs-EM ist vergleichbar mit der in einem Fußball-Stadion: Da wird angefeuert und mitgefiebert, die einzelnen Teilnehmer werden wie Sportstars gefeiert. Ein positiver Spirit, den wir dringend brauchen“, so Herk.

Eröffnung im Messe Congress Graz

Heute Abend startet ab 19.30 im Messe Congress Graz (sowie im Livestream auf steiermark.orf.at) die offizielle "Opening Ceremony". Der Besuch der Wettkampftage ist übrigens kostenlos, Tickets gibt es unter www.euroskills2021.com/tickets

