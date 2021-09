„Talk 1: Menschen der Woche“ am 22. September um 22.35 Uhr in ORF 1

Geimpft oder Ungeimpft?; Soziale Medien – Fake, Hass und Verführung; außerdem: Robert Stadlober „back in Austria“

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter begrüßt am Mittwoch, dem 22. September 2021, um 22.35 Uhr in ORF 1 in einer neuen Ausgabe von „Talk 1:

Menschen der Woche“ u. a. mit diesen Themen: Geimpft oder Ungeimpft:

Wie der Schutz vor einer COVID-Erkrankung das Land spaltet; Fake, Hass und Verführung: Wie soziale Medien unser gesellschaftliches Klima vergiften und unsere Freiheit bedrohen; außerdem: Angela Merkel und das Ende einer Ära. Und Top-Schauspieler Robert Stadlober ist „back in Austria“.

Im Studio bzw. live-zugeschaltet begrüßt Lisa Gadenstätter folgende Gäste:

Klaus Kapeller: Der 52-Jährige Oberösterreicher ist einer von vielen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollten. Lange hat er auf seine Fitness und sein Immunsystem vertraut. Doch im August erkrankt er schwer an COVID-19. Er muss ins Spital und kämpft mit einer Lungenentzündung. Jetzt, halbwegs genesen, bereut er, dass er sich nicht hat impfen lassen. Mehr noch: „Geht impfen – es ist das viel kleinere Übel und der einzige Weg, der Leben retten kann“, richtet er über Facebook einen flammenden Appell an seine Umgebung. Im Gespräch mit Lisa Gadenstätter erzählt der Musiker und Programmierer von seinem Sinneswandel, schildert, wie ihn die Erkrankung mitgenommen hat und warum er jetzt in seinem Umfeld Ungeimpfte von der Wichtigkeit der Impfung überzeugen will.

Fritz Jergitsch: Der Gründer und Chef des Online-Satireportals „Die Tagespresse“ hat gerade erst wieder mit der Meldung, Frank Stronach würde als nächster Bundespräsident kandidieren, einen aufsehenerregenden Coup gelandet. Kurzzeitig wurden diese „News“ in seriösen Medien übernommen und ungeprüft verbreitet. Doch der 30-jährige Jergitsch ist mit seiner populären Online-Satire nicht nur Profiteur von Facebook, Twitter und Co., sondern rechnet jetzt auch mit den sozialen Medien so richtig ab. In seinem neuen Buch „Die Geister, die ich teilte – Wie soziale Medien unsere Freiheit bedrohen“ geht er mit ihnen ordentlich ins Gericht. Er schildert, wie sie funktionieren und vor allem, wie soziale Medien von Autokraten und anderen missbraucht werden. Dabei analysiert er auch, wie sie dazu beitragen, dass in einer Pandemie Millionen Menschen glauben, das Virus sei eine Erfindung und die Corona-Krise eine große Verschwörung.

Ursula Wanecki: Die 64-jährige Buchhalterin war jahrelang das berühmteste Kanzlerinnen-Double Deutschlands. Unzählige Male trat sie, die der deutschen Bundekanzlerin täuschend ähnlich sieht, als Angela Merkel auf. „Manchmal sehe ich ein Foto in der Zeitung und denke: Ist das nun die Kanzlerin oder bist du das“, sagt sie. Nun, da die Deutschen am Sonntag einen neuen Bundestag wählen, endet die lange Ära von Kanzlerin Angela Merkel, und damit geht wohl auch Ursula Wanecki in den wohlverdienten Ruhestand.

Robert Stadlober: Der 39-Jährige österreichische Erfolgsschauspieler, der vor allem aus dem deutschen Kinofilm schon lange nicht mehr wegzudenken ist, brilliert seit dieser Woche montags um 21.05 Uhr in ORF 1 in der neuen Comedy-Serie „Familiensache“ als Oberhaupt einer nicht ganz alltäglichen Familie. Stadlober kommt ursprünglich aus Friesach in Kärnten. Seinen großen Durchbruch als Schauspieler hatte er in Deutschland mit den Kinoproduktionen „Crazy“ und „Sonnenallee“. Seitdem ist er eine begehrte Besetzung in zahllosen erfolgreichen Filmen und Serien. In „Talk 1“ spricht er unter anderem über seine „Rückkehr“ nach Österreich, wie und was ihn dazu gebracht hat, den Familienvater Andi Pichler zu verkörpern, und was die ORF-Serie für ihn bedeutet.

