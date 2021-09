Neuproduktion: „Dok 1: Endstation Impfpflicht?“ am 22. September um 20.15 Uhr in ORF 1

Hanno Settele und Lisa Gadenstätter stellen die Frage, ob die Impfpflicht der letzte Ausweg aus der Pandemie ist

Wien (OTS) - Um die Krise bis Weihnachten endlich abzuschütteln, fehlen in Österreich noch rund 2 Millionen Geimpfte. Aber die Impfkampagne ist, jetzt, wo es endlich genug Impfstoff gibt, fast zum Stillstand gekommen. Die vierte Corona-Infektionswelle rollt durchs Land: Operationen werden verschoben, Hunderte Schulklassen sind in Quarantäne, FFP2-Masken werden wieder Pflicht. Aus der 3G-Regelung wird mancherorts 2G – und für immer mehr Berufe und Orte ist sogar eine 1G-Bestimmung im Gespräch, also eine Impfpflicht. Lisa Gadenstätter und Hanno Settele lassen in der Neuproduktion „Dok 1:

Endstation Impfpflicht?“ am Mittwoch, dem 22. September 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 Vertreter/innen beider Seiten zu Wort kommen.

In einer Sache ist sich das Land einig: Es soll keine Lockdowns mehr geben. Abgesehen davon zeigt sich Österreich allerdings tief gespalten: Die Geimpften fordern die ihnen versprochene Normalität zurück, die Ungeimpften fühlen sich diskriminiert von Maßnahmen, die vielleicht nur sie betreffen sollen. Von kostenpflichtigen Tests für Impfmuffel bis zur Testpflicht auch für Geimpfte reichen die Forderungen und Wünsche.

Lisa Gadenstätter und Hanno Settele sprechen mit Vertreterinnen und Vertretern beider Lager. Eine Lehrerin aus Niederösterreich berichtet über den enormen Impfdruck, der auf ihr lastet, und ihrer Angst vor Jobverlust, ein Fitnesstrainer erzählt, dass er lieber beim AMS landet, als sich impfen zu lassen. Eine Unternehmerin und ein Fußballtrainer schildern, warum sie auf einer Impfung in ihrem Betrieb bestehen, und ein Techniker, der selbst auf eine Covid-Infektion hofft, beklagt, dass Genesene nicht den Geimpften gleichgestellt werden. Hanno Settele begleitet einen Impfbus in eine kleine Waldviertler Gemeinde und stellt die Frage, warum so viele Angehörige der Risikogruppen erst jetzt zum Impfen kommen – und warum so viele ganz fernbleiben.

Was für eine allgemeine Impfpflicht sprechen würde und welche Berufe schon immer einen Gesundheitsnachweis vorlegen mussten, wird ebenso Thema sein wie die allgemeine Impfbereitschaft der Österreicher/innen und ein Vergleich mit anderen Ländern. Eine Arbeitsrechtlerin erklärt, was ein Arbeitgeber punkto Impfstatus fordern darf und was nicht. Ein Intensivmediziner schildert die Gefahren einer zu geringen Durchimpfung und ein Verhaltensforscher plädiert für Anreize statt Strafe.

