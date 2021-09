FPÖ – Schnedlitz: Wirres Anti-FPÖ-Bashing von „Frust-Gust“ Wöginger

Wien (OTS) - „Wenn man sich auf etwas verlassen kann, dann auf inhaltsleere Anti-FPÖ-Kampagnen wenige Tage vor einer Wahl und auf die völlig sinn- und inhaltsbefreiten Aussendungen des bekannten türkisen Komödianten August Wöginger, von seinem Publikum auch liebevoll ‚Frust-Gust‘ genannt“, meinte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz zu den heutigen Auslassungen des ÖVP-Klubobmanns.

„Frust-Gust“ betreibe wirres Anti-FPÖ-Bashing und versuche wieder einmal, einen Keil in die Freiheitliche Partei zu treiben, was ihm aber trotz Ankündigung schon in der Vergangenheit nicht gelungen sei. Und ebenso wie sein angebeteter Parteiobmann habe auch Wöginger die Begriffe Wahlfreiheit und Freiwilligkeit nicht im Mindesten verstanden. „Wir interpretieren die wirre Aufregung in der ÖVP als ein für uns gutes Zeichen wenige Tage vor der Wahl“, so Schnedlitz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at