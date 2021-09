DHL Express ist bester Arbeitgeber Europas

DHL Express, der weltweit führende Anbieter für internationale Expressdienstleistungen, ist im jährlichen Great Place to Work® Ranking zum besten Arbeitgeber in Europa gekürt worden. Die Auszeichnung, die vom internationalen Forschungs- und Beratungsunternehmen Great Place to Work® in Zusammenarbeit mit der Economist Group vergeben wird, hebt die enormen Investitionen des Unternehmens in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervor. Der Aufstieg vom zehnten Platz im Vorjahresranking auf den ersten Platz verdeutlicht das aktive Engagement von DHL Express für ein positives und unterstützendes Arbeitsumfeld für seine Beschäftigten.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns - gemeinsam mit allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - gelungen ist, bestmögliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. Es unterstreicht unsere nachhaltige und gemeinsame Fokussierung auf ein motivierendes, wertschätzendes und förderliches Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieses Engagement gleicht einem Marathonlauf, nicht einem Sprint“ , sagte Alberto Nobis, CEO Europe DHL Express. „Unsere Mitarbeitenden leisten hervorragende Arbeit und haben bewiesen, dass sie über sich hinauswachsen, insbesondere in den letzten 1,5 Jahren. Während der gesamten Pandemie haben sie den globalen Handel ermöglicht und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, unterstützt. Ihre Motivation ist das Ergebnis unserer langjährigen Anerkennungskultur, die sich auch in unserer Mitarbeiterzufriedenheit widerspiegelt. Die Menschen sind das Herzstück unseres Unternehmens."

DHL Express legt großen Wert darauf, die Arbeit und die Leistungen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuerkennen. Deshalb investiert das Unternehmen jedes Jahr einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in seine weltweiten Beschäftigten. Die zahlreichen Initiativen des Unternehmens werden besonders gut angenommen: zum Beispiel die „DHL‘s Got Heart“-Initiative zur Unterstützung des gemeinnützigen Engagements der Beschäftigten außerhalb ihres Arbeitsplatzes, das „DHL4her“-Programm zur Förderung von Frauen oder das „Certified International Specialist“- Programm (CIS). Das Schulungsprogramm CIS vermittelt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von DHL Express das nötige Wissen, um höchste Servicestandards zu erfüllen und um jeden Tag ihr Bestes für ihre Kunden zu geben. Mit diesen und weiteren Initiativen sollen die Arbeitsbedingungen der Teams kontinuierlich verbessert werden.

„Wir wissen, wie wichtig es ist, dass wir in unsere Beschäftigten investieren. Unser Leitprinzip ‚Menschen verbinden und Leben verbessern‘ gilt für unsere Kundinnen und Kunden wie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ , betont Farnaz Ranjbar, Senior Vice President HR Europe bei DHL Express. „Es ist uns wichtig, das Engagement unserer Beschäftigten nicht nur anzuerkennen, sondern es auch zu fördern. Echte Wertschätzung ist enorm motivierend und wir sind unglaublich stolz darauf zu sehen, wie sich unsere Programme und HR- Initiativen entwickelt haben und wie gerne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Unternehmen tätig sind.“

Um als ‚Best Workplace in Europe (TM)‘ ausgezeichnet zu werden, müssen Unternehmen in den nationalen Best Workplaces (TM) Rankings von Great Place to Work aufgeführt werden. Die Bewertung der Arbeitsplatzqualität basiert auf vertraulichen Mitarbeiterbefragungen zu den Themen Vertrauen, Innovation, Unternehmenswerte und Führung. Außerdem werden die Unternehmen danach bewertet, wie gut es ihnen gelingt, unabhängig vom Hintergrund und der Tätigkeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein inklusives Arbeitsumfeld für alle zu schaffen. Durch die COVID-19-Pandemie lag der Fokus für Arbeitgeber und Beschäftigte in diesem Jahr auf dem körperlichen und psychischen Wohlbefinden.

„Die als Best Workplaces in Europe (TM) ausgezeichneten Unternehmen setzen in verschiedenen Branchen neue Maßstäbe in Bezug auf die Fürsorge für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter” , sagt Michael C. Bush, CEO von Great Place to Work®. „Diese Unternehmen werden von Führungskräften geleitet, die stolz darauf sind, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen und sich für ihre Bedürfnisse einzusetzen. Sie schaffen ein flexibles Arbeitsumfeld, in dem alle Beschäftigten ihr Potenzial freisetzen und sich weiterentwickeln können – ganz egal, wer sie sind und was sie für das Unternehmen tun. Wir gratulieren zur Auszeichnung als bester Arbeitgeber Europas 2021.“

DHL – The logistics company for the world

DHL ist die weltweit führende Marke in der Logistik. Mit unseren DHL-Divisionen bieten wir ein einzigartiges Logistikportfolio – von der nationalen und internationalen Paketzustellung über Transport- und Fulfillment-Lösungen im E-Commerce, den internationalen Expressversand sowie Straßen-, Luft- und Seefrachttransport bis zum Supply-Chain-Management. Mit rund 400.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien weltweit verbindet DHL sicher und zuverlässig Menschen und Unternehmen und ermöglicht so globalen nachhaltigen Handel. Mit einer einzigartigen Präsenz in Entwicklungs- und Schwellenländern und spezialisierten Lösungen für Wachstumssektoren wie „Technology“, „Life Sciences & Healthcare“, „Engineering, Manufacturing & Energy“, „Auto- Mobility“, und „Retail“ ist DHL „The logistics company for the world“.

DHL ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.

