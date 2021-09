„Meine großen 10 – Polit-Hoppalas“ am 22. September in ORF 1

Peter Klien präsentiert bei Caroline Athanasiadis und Gerald Fleischhacker sein persönliches Ranking

Wien (OTS) - Peter Klien ist am Mittwoch, dem 22. September 2021, um 21.10 Uhr in ORF 1 zu Gast bei Caroline Athanasiadis und Gerald Fleischhacker und präsentiert in der dritten Ausgabe von „Meine großen 10“ sein ganz persönliches Ranking der „Polit-Hoppalas“:

Ausraster im Parlament, kuriose Fanbriefe und peinliche Werbevideos – mediale Fettnäpfchen sind Österreichs Politikerinnen und Politikern nicht fremd. Gemeinsam mit seinen Gastgebern widmet sich der Kabarettist und Satiriker unter anderem den Fragen, warum manche Politiker Pizzen austragen und andere singen, wie es um die Englischkenntnisse der Polit-Elite steht und warum die Polizei Pferde und eine Katze benötigt.

„Meine großen 10“ – die weiteren Sendungen im Überblick:

„Meine großen 10 – legendären Events“ mit Silvia Schneider Mittwoch, 29. September

„Meine großen 10 – Promi-Momente“ mit Dagmar Koller

Mittwoch, 13. Oktober

