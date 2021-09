Vienna Rumfestival und Ginmarkt – Das Festival: Der Countdown läuft!

Die beliebten Events finden schon dieses Wochenende in der Ottakringer Brauerei statt - Tickets verfügbar

Wien (OTS) - Das 6. Vienna Rumfestival - die größte Rumfachmesse im Herzen Europas – und der 5. Ginmarkt – Österreich erstes und schönstes Ginfestival – finden am 24. & 25. September 2021 statt. In der Ottakringer Brauerei können Rum- und Ginfans mehr als hundert hochwertige Spirituosen aus aller Welt verkosten. Die Gäste erwartet ein würdiges Rahmenprogramm, unter anderem zahlreiche Tastings. Jetzt noch schnell die letzten Tickets sichern - einzelne Slots sind bereits ausverkauft!

Das Vienna Rumfestival

Rum-Fans können beim Vienna Rumfestival über 300 Sorten Rum entdecken - insgesamt präsentieren 40 Produzent:innen und Aussteller:innen Rum aus aller Welt. Neben den Kostproben, einer Food and Drinks Area und der Twisted Daiquiri Competition powered by Rum PLANTATION, können die Gäste an Tastings teilnehmen. Hier wird das Wissen rund um die beliebte Spirituose erweitert. Für die Tastings stehen jeweils eine nur sehr begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung! Alle Infos und Anmeldung dazu gibt es unter www.rumfestival.at/portfolio/tastings-2021.

Der Ginmarkt – Das Festival

Auch beim Ginmarkt präsentieren internationale Aussteller:innen die besten Brands der ganzen Welt und laden dabei zum Verweilen und Feiern ein! Die Ottakringer Brauerei verwandelt sich in DEN Hotspot rund um das Thema Gin und Tonic. Auf die Gäste warten die beliebten Ginwalks mit einem Gin-Connoisseur, ein DJ, die neue exklusive Kinley Lounge mit tollem Ausblick, eine Food & Drinks Area und vieles mehr! Bei den Ginwalks haben Gäste die Möglichkeit, in exklusiven Kleingruppen kostenlos zu ausgewählten Partner:innen geführt zu werden.

Jetzt noch schnell Tickets sichern!

Die Zeitslot-Tickets für das Vienna Rumfestival und den Ginmarkt sind unter www.ginmarkt-festival.at und www.rumfestival.at sowie bei www.oeticket.com und in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen erhältlich.

