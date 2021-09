FPÖ – Schnedlitz: „Heimlich“ sind Ihre Hinterzimmer-Partys bei Ho, Herr Bundeskanzler!

Kurz teilt auf Facebook dümmlichen Artikel des türkisen Parteimediums

Wien (OTS) - Sebastian Kurz hat gestern Abend auf Facebook einen dümmlichen Artikel des türkisen Parlamentsklubmediums geteilt, das von „heimlich“ geimpften FPÖ-Politikern schwadroniert. „Er scheint geistig schon so weit in den Totalitarismus abgeglitten zu sein, dass er den Begriff ‚Freiheit‘ nicht einmal mehr inhaltlich erfassen kann. Offenbar hat der Kanzler die Freiheit nach dem Motto ‚Aus den Augen, aus dem Sinn‘ bereits aus seinem, wie sich im U-Ausschuss zeigte, nur begrenzt speicherfähigen Kurz-(Zeit-)Gedächtnis gestrichen“, reagierte darauf FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

Frappant sei jedoch, dass der Kanzler auch das Wort „heimlich“ nicht richtig deuten könne. Schnedlitz half ihm daher mit einigen Beispielen auf die Sprünge: „Heimlich ist das, was Sie in den Hinterzimmern des Herrn Ho so treiben. Heimlich ist es, wenn Sie dem Herrn Schmid schreiben, er solle der katholischen Kirche ‚bitte Vollgas geben‘. Und heimlich ist auch das, was Sie im Milliardärsklub der globalen Internet-Konzerne in den Rocky Mountains besprechen.“

Keineswegs heimlich sei es hingegen, wenn sich FPÖ-Politiker nach umfassender Information und individueller ärztlicher Aufklärung impfen lassen. „Das ist Ausdruck einer freiwilligen Entscheidung, Ausdruck der Impf-Freiheit, die wir Freiheitliche anstatt des von Ihnen propagierten Impf-Zwangs fordern. Dass Sie nicht einmal mehr wissen, was Freiheit heißt, ist betrüblich, enthebt Sie aber nicht der Verantwortung Ihres Amtes, der Sie nach allem, was Sie in der Corona-Politik angerichtet haben, nur noch durch Ihren Rücktritt gerecht werden können“, so Schnedlitz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at