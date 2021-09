AVISO Foto-/Drehtermin 24.9., 9:30 Uhr: „Erntezeit“ Am Himmel

Klimaschutzministerin Gewessler und gf Caritasdirektor Schwertner besuchen das nachhaltige Projekt einer Tagesstätte für Menschen mit Behinderung im Wienerwald

Wien (OTS) - Im Sommer rief die Caritas Hobbygärtner*innen dazu auf, überschüssiges Obst, Gemüse und Kräuter an Tagesstätten für Menschen mit Behinderung zu spenden. In drei Einrichtungen in Wien und Niederösterreich wurde die gerettete Ernte zu Marmelade, Kräutersalzen, Chutneys, Sirup u.v.m. verarbeitet. Mit den Produkten werden armutsbetroffene Menschen unterstützt, ein Großteil wird über den Caritas Shop auf der Mariahilferstraße 77 oder direkt in den teilnehmenden Einrichtungen verkauft. Der Erlös kommt wiederum Menschen in Not zugute. Das durchwegs nachhaltige Projekt läuft noch bis Ende September.



Die Hilfsorganisation beschäftigt sich schon lange mit dem Thema soziale Nachhaltigkeit. So werden etwa in den carlas, den Secondhand Läden der Caritas, Gebrauchtwaren wie Möbel oder Kleidung verkauft, der Erlös fließt in Langzeitarbeitslosenprojekte. In den 14 Le+O-Ausgabestellen, die die Caritas gemeinsam mit Pfarren in Wien und NÖ führt, werden Lebensmittel an armutsbetroffene Haushalte verteilt, die im Handel nicht mehr verkauft werden.



Zum Abschluss des Projekts „Erntezeit“ lädt die Caritas Klimaschutz- und Umweltministerin Leonore Gewessler in die Tagesstätte Am Himmel. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen!



Foto-/Drehtermin „Erntezeit“ Am Himmel

mit:

Leonore Gewessler, Klimaschutzministerin

Klaus Schwertner, gf Caritasdirektor

Manuela Buxer, Leiterin Caritas Tagesstätte Am Himmel

Melanie Hes-Gregori und Daniel Scharschon, Klient*innen

Datum: 24.09.2021, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Caritas Tagesstätte Am Himmel

Gspöttgraben 5, 1190 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Ulrike Fleschhut

Caritas der Erzdiözese Wien

Kommunikation

Mobil: +43 664 848 26 17

E-Mail: ulrike.fleschhut @ caritas-wien.at