Personalia: Swiss Life Select gewinnt Paul Olsacher als neuen Head of Communications

Olsacher wird ebenso in erweiterter Funktion als Key Account Manager aktiv an der Umsetzung der Geschäftsstrategie mitwirken

Wien (OTS) - Paul Olsacher (26) wird mit 1. Oktober die Position des Head of Communications der Swiss Life Select Österreich GmbH übernehmen und in der unternehmsintern neu geschaffenen Rolle künftig die Leitung der gesamten Unternehmenskommunikation verantworten. Weiters wird Olsacher als Key Account Manager diverse Projekte im Unternehmensbereich voranbringen und somit aktiv an der Umsetzung der Geschäftsstrategie mitwirken.

Nach beruflichen Stationen in der Privatwirtschaft und einem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt verschlug es Olsacher in die Politik, wo er in unterschiedlichen Führungspositionen sein Kommunikationstalent unter Beweis stellen konnte. Zuletzt fungierte er als Pressesprecher der Österreichischen Volkspartei.

„Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Paul Olsacher einen überaus talentierten Kommunikator für unsere unternehmensintern neu geschaffene Position des Head of Communications zu gewinnen.

Olsacher hat bereits in der Vergangenheit sein Talent in unterschiedlichsten Führungspositionen unter Beweis stellen können und ich bin davon überzeugt, dass er einen wesentlichen Beitrag leisten wird, wenn es darum geht, unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und die Premium Marke „Swiss Life Select“ noch weiter zu stärken“, betont Christoph Obererlacher, CEO der Swiss Life Select Österreich GmbH.

Ebenso erfreut zeigt sich Paul Olsacher über die bevorstehenden Aufgaben: „Gerade in der Kommunikation hat sich in den letzten Jahren enorm viel bewegt. Es wird ganz entscheidend sein, dass auch Unternehmen im Trend der Zeit liegen und den Mut aufbringen, sich stets neben klassischer auch neuer Medien zu bedienen, um in den Dialog mit Kundinnen und Kunden zu treten. Ich bin sicher, dass die bevorstehenden Aufgaben von spannenden Herausforderungen geprägt sein werden und freue mich, mit meinen Kolleginnen und Kollegen tagtäglich einen gewinnbringenden Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele zu leisten.“

Swiss Life Select – Eine starke Marke schafft Vertrauen

Mit „Swiss Life Select“ hat sich eine absolute Premium Marke für ein hochqualitatives Beratungsangebot in Finanzfragen am österreichischen Markt etabliert. Die Marke verbindet den Namen des Konzerns mit dem bewährten Beratungsansatz des „Best Select“. Der in der Marke enthaltene Swissness-Faktor signalisiert Seriosität, Gründlichkeit, Verlässlichkeit und Stabilität als grundlegende Schweizer Tugenden. Diese Werte werden täglich von den Financial Plannern und den Mitarbeitenden der Zentrale gelebt.

Über Swiss Life Select Österreich

Swiss Life Select Österreich ist Marktführer unter den österreichischen Finanzberatern mit rund 100.000 Kunden mit laufenden Verträgen aus den letzten fünf Jahren. Als selbständige Vertriebspartner arbeiten in ganz Österreich rund 270 Berater. In der Swiss Life Select-Zentrale sind rund 80 Mitarbeiter tätig. Swiss Life Select Österreich ist Teil der international tätigen Swiss Life-Gruppe. Die Swiss Life-Gruppe mit Sitz in Zürich ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen und geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Swiss Life unterstützt seine Kundinnen und Kunden, ein selbstbestimmtes Leben mit finanzieller Zuversicht zu führen. Die Swiss Life-Gruppe betreut mehr als 4 Mio. Kunden im Privat- und Firmenkundensegment, beschäftigt rund 9.800 Mitarbeiter und zählt rund 15.800 lizenzierte Finanzberater. Die Kernmärkte sind die Schweiz, Frankreich und Deutschland. Darüber hinaus ist Swiss Life mit der Marke Swiss Life Select in Österreich, Tschechien, Schweiz und Deutschland präsent. Die Aktie der Swiss Life Gruppe notiert an der SIX Swiss Exchange.

Rückfragen & Kontakt:

Milica Stevanovic

Wiedner Hauptstraße 120/2. OG

1050 Wien

Milica.stevanovic @ swisslife-select.at

01 71 699 - 59