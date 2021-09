Nemecek Ofenbau gewinnt internationalen Designpreis Ofenflamme

Sieger im Wettbewerb um den renommierten Designpreis Ofenflamme ist in diesem Jahr die Firma Nemecek Ofenbau mit einem Projekt in Petzenkirchen

Waasen (OTS) - „Hier passt einfach alles. Die ausgewählten Materialien, Formen und Farben sind hervorragend auf die Architektur und die Inneneinrichtung des Wohnraums abgestimmt. So soll es sein“, lautet das Juryurteil.

Umgesetzt wurde dieses hochgelobte und ausgezeichnete Projekt in einem offenen Wohnraum, den ein Kachelofen durchdacht positioniert in Wohn- und Essbereich unterteilt. Dabei wirkt er durch die Kombination der ausgewählten Materialien optimal in den Raum integriert und fungiert dennoch als absoluter Blickfang.

Auch die Technik dahinter, die vom Spezialisten für Kachelofentechnologie Hafnertec stammt, überzeugt auf allen Ebenen. Der Ofen wird in Kombination mit einer Luftwärmepumpe als Ganzhausheizung, sowohl für Heizungs- als auch Brauchwasser, genutzt und dank der Flächenheizung Actifloor ist im Sommer eine aktive Flächenkühlung möglich.

Nemecek Ofenbau besteht als Traditionsunternehmen seit 1946 bereits in dritter Generation und zeigt seit jeher, welche handwerklich beeindruckenden und optisch ansprechenden Projekte beim Ofenbau umgesetzt werden können. So wurden bereits über 5000 Öfen, Herde und Feuerstellen nach den jeweils individuellen Wünschen und Ansprüchen der Kunden geplant und realisiert. Möglich macht das ein Team voll Leidenschaft für den Ofenbau, das aufgrund der Betriebserweiterung noch engagierte und motivierte Verstärkung sucht.

Am 15. Oktober öffnet Nemecek Ofenbau seine Türen und lädt herzlich dazu ein, den Tag des Kachelofens in gemütlicher Atmosphäre und bei angenehmer Strahlungswärme des Kachelofens zu verbringen. Dabei bietet sich die perfekte Gelegenheit für ausgiebige Beratung direkt vom Experten, Inspiration durch die neuesten Wohntrends und um einen Kachelofen im Wert von 10.000 € zu gewinnen.

https://ofenflamme.de/ofenflamme/eleganter-raumteiler/

https://nemecek.at/

https://www.hafnertec.com/ofenkeramik/infinita/





Rückfragen & Kontakt:

Sandra Aigner, MA

Marketing & Kommunikation

0680 23 27 281

sandra.aigner @ hafnertec.com