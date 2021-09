Schulstart mit digitalen Gefährten

Österreich (OTS) - Das erste Läuten der Schulglocke zum heurigen Schulstart hat auch einige digitalen Gefährten wieder in den Einsatz berufen. Während zahlreiche Schulkinder in ganz Österreich wieder ihren Sitzplatz in den Klassenzimmern gefunden haben, drücken mit dem heurigen Schuljahr auch einige Avatare an der Seite der Schülerinnen und Schüler die Schulbank. Die kleinen Roboter sitzen mit leuchtenden weißen Augen auf den Tischen und lauschen wie die anderen Schulkinder gespannt den Worten ihrer LehrerInnen. Hinter den technischen Gefährten steckt jedoch auch ein aufgeregtes, menschliches Augenpaar mit großer Vorfreude auf die Schulzeit und das Wiedersehen mit FreundInnen. Denn die Avatare vertreten Kinder und Jugendliche, welche aufgrund einer Langzeiterkrankung nicht die Möglichkeit haben gemeinsam mit den KlassenkameradInnen die Schule zu besuchen.

Der Avatar, auch AV1 Avatar genannt, ist ein Telepräsenzroboter, der Kindern und jungen Erwachsenen mit einer Langzeiterkrankung helfen soll, wieder Anschluss an die Schule und ihr soziales Leben zu finden. Durch die Verbindung über ein Tablet fungiert er als Augen, Ohren und Stimme und vertritt die Kinder überall dort, wo sie physisch nicht sein können, da sie sich im Spital oder zu Hause befinden. Durch die Funktionen können die Kinder die Bewegungen des Avatars frei steuern, die Welt durch die Kamera des Avatars sehen und durch Mikrofon und Lautsprecher mitten im Geschehen sein.

die Berater Unternehmensberatungs GmbH unterstützt gemeinsam mit starken Partnern betroffene Familien und Schulen mit einem Avatar, als Platzhalter in der Klasse, als Lernbuddy im Lieblingsfach, oder als direkten Draht zu KlassenkollegInnen und FreundInnen.

„Der Avatar ist bei uns im Unternehmen ein einzigartiges Herzensprojekt, da wir überzeugt sind, dass der Avatar für Kinder ein wichtiger Anker in schweren Zeiten ist“ - so Mag. Martin Röhsner Geschäftsführer die Berater®



Anfragen bei Bedarf unter https://teleavatar.at/ oder an avatar @ dieberater.com.

