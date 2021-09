Covid bringt Bewusstseins-Schub für gesunde Bio-Tiernahrung

Indivdualisiertes Bio-Hundefutter CanisBowl Vet Selection hat bereits mehr als 100 Partnertierärzte in ganz Österreich – vom Neusiedler bis zum Bodensee – an Bord.

Wien (OTS) - Vor einem Jahr kam mit CanisBowl Vet Selection das erste individualisierte Bio-Hundefutter produziert in Österreich auf den Markt. Bereits mehr als 100 Partnertierärzte in ganz Österreich sind von dem Konzept ebenso überzeugt wie zahlreiche Hundebesitzer. "Die Covid-Krise hat bei vielen Tierbesitzern zu einem Umdenken geführt. Bedarfsgerechte und individuelle Ernährung rückt daher immer mehr in den Fokus. Entwickelt und produziert in Österreich in Bio-Qualität ist immer wichtigers Kriterium. Das allgemeine Tierwohl rückt deutlich ins Bewußtsein," so Martina Steinberger-Voracek, Geschäftsführerin von CanisBowl.

