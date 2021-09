Nanfang Medienbericht: China treibt die Hauptpläne zur Ankurbelung der Wirtschaft in Hongkong und Macao voran

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Verwaltungsorganisationen der Guangdong-Macao erweiterten Kooperationszone wurden am 17. September eingeweiht. Einem Bericht der Nanfang Mediengruppe zufolge ist es ein beispielloser Schritt, eine Sonderverwaltungsregion (SAR) in die Verwaltung eines Gebiets auf dem chinesischen Festland einzubeziehen.

Dies steht im Einklang mit den Plänen Chinas, in Hengqin eine Kooperationszone Guangdong-Macao einzurichten und in Qianhai eine Kooperationszone Shenzhen-Hongkong weiterzuentwickeln, die am 5. und 6. September veröffentlicht wurden und darauf abzielen, mehr Raum für die Entwicklung von Hongkong und Macao zu schaffen.

Neues System zur Förderung der integrierten Entwicklung von Guangdong-Macao

Hengqin liegt in der Stadt Zhuhai in Guangdong, direkt gegenüber von Macao, und erstreckt sich über eine Fläche von 106 km², dreimal so groß wie Macao.

Das 2009 eingerichtete Gebiet soll Macau neuen Raum für die wirtschaftliche Entwicklung bieten. Allerdings wurde die Entwicklung von Hengqin bisher hauptsächlich von Zhuhai aus gesteuert, obwohl es Macao dienen soll.

Der Plan sieht vor, dass das Komitee unter der Führung des Regierungschefs von Macau und des Gouverneurs von Guangdong gemeinsam Entscheidungen über die wichtigsten Planungen, Maßnahmen, Projekte und personellen Vorkehrungen trifft, während das Exekutivkomitee für die Wirtschaft und das Wohlergehen der Menschen in der Zone zuständig ist.

Ab Freitag können Fahrzeugbesitzer aus Macau, die nach Hengqin fahren wollen, den Antrag auf Erteilung eines Führerscheins in Macau stellen. Einige Unternehmen erhielten die erste Serie von Geschäftslizenzen, und eine Gruppe von Ärzten aus Hongkong und Macao erhielt Zertifikate, um in der Zone zu arbeiten.

"Das neue Modell wird Macau mobilisieren, sich an der Entwicklung von Hengqin zu beteiligen", sagte Wang Fuqiang vom Internationalen Zentrum für Wirtschaftsaustausch in China. "Es wird auch ein integriertes Umfeld schaffen, das für die Unternehmen in Macau besser geeignet und für die Einwohner Macaus günstiger ist."

Darüber hinaus sieht der Hengqin-Plan vor, dass die Bereiche Gesundheit, modernes Finanzwesen, Spitzentechnologie, Ausstellungen und Handel sowie Kultur und Sport Vorrang haben werden. Die förderfähigen Industrien und Unternehmen in der Zone unterliegen einem ermäßigten Steuersatz von 15 Prozent auf die Gewerbeertragssteuer.

"Die Kooperationszone wird die Besonderheit Macaus durch die Entwicklung seiner charakteristischen Industrien wie traditionelle chinesische Medizin (TCM), Tourismus und Kongresswesen bewahren", sagte Guo Wanda, stellvertretender Vorsitzender des Entwicklungsinstituts Chinas, "Es zielt darauf ab, die Wirtschaft Macaus zu diversifizieren, die bis vor kurzem zu stark von der Glücksspielindustrie abhängig und anfällig für externe Risiken war."

Guo Wanda hob hervor, dass die Universitäten und die staatlichen Zentrallabors von Macau in Bereichen wie integrierte Schaltungen, neue Materialien und Biomedizin forschen.

"Auch wenn es sich dabei nicht unbedingt um wettbewerbsfähige Branchen in Macau handelt, wird die Zusammenarbeit mit anderen Städten der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macau dem wissenschaftlich-technischen Forschen und der hochwertigen Herstellung Auftrieb geben", sagte Guo.

Qianhai erweitert, um die wirtschaftlichen Probleme Hongkongs anzugehen

Nach dem Qianhai-Plan soll die Kooperationszone Shenzhen-Hongkong von derzeit 14,92 km² um das Achtfache auf 120,56 km² erweitert werden. Dies wird als Chance für Hongkong gesehen, einige wirtschaftliche Probleme zu lösen, die auf den begrenzten Raum zurückzuführen sind.

Statistiken zeigen, dass in Qianhai, einem Gebiet in Shenzhen, das an Hongkong angrenzt, insgesamt 11.500 in Hongkong investierte Unternehmen registriert sind und bisher 22,6 Milliarden US-Dollar aus Hongkong in Qianhai investiert wurden.

"Zahlreiche moderne Dienstleistungsunternehmen aus Hongkong sind über Qianhai in den chinesischen Markt eingetreten, aber ihr Bedarf ist noch lange nicht gedeckt", sagte Cong Liang, stellvertretender Vorsitzender der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, "Qianhai bietet nicht nur mehr Platz, sondern bezieht auch mehr Branchenkategorien ein, um die Überlegenheit Hongkongs voll zur Geltung zu bringen."

Qin Weizhong, Bürgermeister von Shenzhen, fügte hinzu, dass die Stadt ein Drittel ihrer neu übertragenen Industrielandflächen garantieren werde, um die Nachfrage der von Hongkong finanzierten Unternehmen zu bedienen.

"Diese Pläne zeigen, dass der Zentralregierung die Entwicklung von Hongkong und Macau am Herzen liegt", sagte Allan Zeman, Vorsitzender der LanKwai Fong Group, eines in Hongkong ansässigen Unternehmens, das in verschiedenen Bereichen tätig ist.

"Diese Pläne werden die Wirtschaft von Guangdong, Hongkong und Macao ankurbeln und jungen Menschen mehr Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Es ist an der Zeit, die Verbindungen zwischen Hongkong, Macao und anderen Städten der Greater Bay Area zu verbessern", sagte er.

