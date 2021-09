Zierfuß: Flächendeckendes Sicherheitsnetz an Schulen wichtig

Sicherheit und Gesundheit der Kinder an Schulen oberste Priorität – Dank an Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern für die umfassenden Testungen

Wien (OTS) - „Die Sicherheit und Gesundheit der Kinder an unseren Schulen sowie der damit verbundene durchgehende Schulbetrieb haben in diesem Schuljahr oberste Priorität. Um das zu erreichen, wurde von Bildungsminister Heinz Faßmann ein flächendeckendes Sicherheitsnetz auf die Beine gestellt“, so der Bildungssprecher der neuen Volkspartei Wien Harald Zierfuß. Mit der vom Bildungsminister etablierten umfassenden Teststrategie wird alles unternommen, um Schülerinnen und Schülern den so wichtigen Präsenzunterricht zu ermöglichen. In den ersten beiden Schulwochen konnten dadurch bereits zahlreiche Corona-Fälle in Wien entdeckt und Infektionsketten durchbrochen werden. „Auch wenn sich dadurch kurzfristig viele Klassen in Quarantäne befinden: Wichtig ist, dass der Präsenzunterricht anschließend wieder reibungslos fortgesetzt werden kann“, so Zierfuß.

Großer Dank gilt hier den vielen Lehrerinnen und Lehrern, die an den Wiener Volksschulen die Testungen mit „Alles spült“ übernehmen, aber auch den vielen Eltern, die ab der 5. Schulstufe vor allem zuhause die „Alles gurgelt“-Testungen durchführen. „Für viele Schülerinnen und Schüler sowie für die Eltern ist das zuhause eine große technische Herausforderung, weshalb hier auch die Rücklaufquote noch nicht so hoch ist, wie sie sein sollte“, so Zierfuß. Dennoch bleibe zu hoffen, dass die Anlaufschwierigkeiten hier schnell in den Griff bekommen werden und am Ende für mehr Sicherheit an den Schulen und für die Gesundheit der Kinder gesorgt ist.

