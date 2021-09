FPÖ – Schnedlitz: Edtstadler soll sich besser um Verfassung kümmern, anstatt einzige echte Opposition anzuflegeln

Wien (OTS) - FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz wies die heutigen Aussagen von ÖVP-Kanzleramtsministerin Edtstadler gegen Herbert Kickl und die Freiheitlichen entschieden zurück. „Die Frau Ministerin dürfte nicht begriffen haben, dass wir nicht für oder gegen eine Impfung eintreten, sondern für die Entscheidungsfreiheit der Menschen sich impfen zu lassen oder nicht“; stellte Schnedlitz klar.

In ihrem Ministeramt sei Edtstadler auch für die Verfassung zuständig. Diese sei ihr aber offenbar vollkommen egal, vermutete Schnedlitz. Denn gegen die unentwegten verfassungs- und grundrechtsfeindlichen Maßnahmen von Kurz, Mückstein und Co. habe sie noch nie ihre Stimme erhoben. „Edtstadler soll sich daher besser um ihre Aufgaben kümmern, anstatt die einzige echte Oppositionspartei anzuflegeln“, so der freiheitliche Generalsekretär.

